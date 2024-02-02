年節掃除致全身痠痛 中醫師提醒預防及按摩小撇步

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）年節腳步近，大掃除讓腰痠背痛變嚴重，中醫師提醒，做家事容易傷筋動骨的原因，主要是姿勢不良和肌肉量不足，可按摩穴道緩解外，從減少傷害、被動治療、主動鍛鍊做起。

農曆過年前除舊布新大掃除導致全身痠痛，台北慈濟醫院中醫部醫師李昌狄近日透過新聞稿指出，大家在做家事時，往往在不知不覺間，長時間維持一樣的姿勢或反覆執行一個動作，尤其突然且大量的清掃工作，可能導致事後肩頸腰部的肌肉損傷與痠痛，或使原本就有筋骨損傷的年長者舊疾復發。

家事中常見造成痠痛的姿勢，李昌狄舉例，如流理台太低一直低頭、掃帚太短一直彎腰、晾衣服要長時間抬頭或鍋子、菜藍太重手臂長時間施力等；臨床上觀察，因過往家事主力為女性，求診患者多數為50歲以上女性。

他建議，手背虎口處的靈骨穴、合谷穴、大白穴，是治療身體各部位痠痛常用的強力穴位，民眾可透過簡單的穴位按摩，緩解不適症狀，並在按摩時輕度活動痠痛部位，比方說轉動肩膀、活動腰部，同時熱敷痠痛點。

不過，李昌狄強調，穴位按摩畢竟治標不治本，最根本的方式還是要從日常生活中預防，首先是減少傷害，除維持正確姿勢，部分家事透過機器取代，尋求家中其他成員的協助也很重要。

此外，針灸、按摩、熱敷、泡溫泉等被動治療和放鬆方式，都能達到部位放鬆的舒緩效果，加上適當的休息，讓復原更快速；老年人因為肌肉退化，容易傷筋動骨，平時的運動和肌力訓練不可少。

李昌狄提醒，年輕時因肌肉量夠，筋骨沒有累積的傷害，隨年紀增長，肌肉流失、損傷累積，即便是一樣強度的家事也可能造成筋骨傷害，長期下來恐演變成媽媽手、網球肘、退化性關節炎等疾病。（編輯：陳政偉）1130202