春節連假難放鬆？美調查：長假承受壓力比報稅季多

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）長達7天的春節連假將至，看似無憂的假期可能沒有想像中輕鬆，美國調查發現，長假承受壓力比報稅季更多，尤其家中擔任主要照顧者的母親在假期結束可能需1個月或更長時間恢復。

這份調查是美國心臟協會AHA官方網站於去年12月公布，委託市場研究公司進行，調查時間是去年11月底至12月初以電子郵件及線上問卷進行，對象為1000名18歲以上的美國成年人。整體而言，有63%民眾認為在假期中承受的壓力比報稅季節更多。

調查結果發現，51%受訪者假期結束後需數週時間才能感受壓力緩解，超過1/4的母親則需1個月或更長時間恢復；71%民眾認為假期後覺得最大遺憾是沒在這段時間好好放鬆及享受，這期間最難確定優先次序的3件事，以健康飲食占最多，其次為規律運動、充足睡眠。

國立台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興近期透過新聞稿剖析這份研究，他說，美國雖沒有農曆春節，但感恩節屬於美國家庭團聚假期，這份調查就是在感恩節後進行，不開心的原因可能與家人團聚有關，長假期間可能需與生活習慣不盡相同的親戚長輩共處，增加人際壓力。

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尤其大多母親是家中主要照顧者，遇到團聚假期更加忙碌，恐疏忽自我照顧需求。董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，這份調查結果提到假期承受壓力比報稅季更多，以農曆過年為例，希望家人、訪客感受年節氣氛，必然會有許多準備工程、招待，累積下來就是壓力。

輕鬆度過年假其實很簡單，保留一些長假時間給自己是關鍵，別讓自己處於聯繫焦慮中。林家興建議，避免將假期時光都用於大家庭團聚，最好在假期前後保留幾天作為小家庭或個人使用；與大家庭團聚時，可在經濟許可範圍，增加到餐廳用餐次數，減少母親備餐壓力。（編輯：張雅淨）1130204