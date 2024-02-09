大年初一轉乾冷 初四冷氣團減弱白天氣溫回升

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）今天除夕，北台灣白天仍較溼冷。中央氣象署預測，明天大年初一水氣減少轉乾冷，強烈大陸冷氣團13日年初四才會減弱，白天氣溫回升。

氣象署預報，大年初一至初三仍受強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷；不過，水氣相較前幾天減少，明天基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說，11日初二、12日初三天氣持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大，初二東半部、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，初三各地為多雲到晴，東部及東南地區有零星短暫雨。

氣象署預測，13日初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，中部以北及東北部仍可能出現攝氏12度、13度低溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新模式模擬顯示，年初一雨帶已通過，仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗、乾冷；花東的零星降雨也逐漸停歇。

吳德榮說，年初二至15日年初六，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜「強輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大。（編輯：唐聲揚）1130209