過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

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（中央社網站）春節連假到來，家家戶戶忙著大掃除迎新年，不過過年期間垃圾收運時間會有異動，小年夜、除夕能不能倒垃圾？停收及恢復清運時間為何？大型廢棄物該如何處理？中央社整理六都相關資訊及垃圾清運時間表，陪你除舊布新過好年。

哪些物品算大型廢棄物？

體積龐大的家具：彈簧床墊、床組、手推車、腳踏車、電風扇、沙發、桌椅、櫥櫃、行李箱3個（含）以上等。

家電用品：抽油煙機、瓦斯爐、大型飲水機、電視機、電冰箱、洗衣機、冷氣機等。

樹枝及個人自行修繕之非石材類廢棄物。

台北市

垃圾車

加班清運：2月7日

正常清運：2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午正常，中午及夜間時段增加收運

暫停清運：2月10至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日（初四）

如果錯過清運時間，各行政區設有垃圾限時收受點，詳細資訊請上台北市環保局查詢。

大型廢棄物

最晚須於2月7日下午4時30分前預約，以利隔日收運。否則要等到2月15日才能預約。各區清潔隊電話預約時間為週一至週六上午6時至下午4時30分，錯過時段也可撥打1999預約。

新北市

垃圾車

加班清運：2月7日

正常清運：2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午至傍晚6時止

暫停清運：2月10日至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日（初四）

停收期間設置71處定點收運垃圾。（時間地點這裡查）

詳細資訊請上新北市環保局查詢。

大型廢棄物

最晚須於2月2日前向清潔隊預約登記，2月3日至9日將僅受理預約過年後之清運。

桃園市

垃圾車

加班清運：2月7日

正常清運：2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午9時起至收完為止，夜間停收

暫停清運：2月10日至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日至14日（初四至初五）上午9時起沿線清運收完為止，夜間停收

復興區垃圾車

正常清運：2月7日、2月8日（小年夜）上午8時起依週四路線原線清運、2月9日（除夕）上午8時起全區清運一趟、2月12日（初三）上午8時起全區清運一趟

暫停清運：2月10日至11日（初一至初二）、2月13日至14日（初四至初五）

詳細資訊請上桃園市環保局查詢。

大型廢棄物

須於2月6日下午5時前向各區清潔隊申請。

台中市

垃圾車

加班清運：2月7日

正常清運：2月8日（小年夜）正常收運、2月9日（除夕）取消夜間沿線及定點收運，僅供日間沿街清運

暫停清運：2月10日至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日（初四）

2月10日（初一）及12日（初三）採定時定點清運。（時間地點看這裡）

詳細資訊請上台中市環保局網站查詢。

大型廢棄物

2月7日增加巨大廢棄家具及水肥清運服務。春節前受理「巨大家具」清運登記至2月7日，清運至2月8日，2月13日（初四）恢復清運。（各區清潔隊電話這裡查）

台南市

垃圾車

加班清運：2月8日（小年夜）

正常清運：2月9日（除夕）提早4小時收運

暫停清運：2月10日至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日（初四）

各區收運時間表請見台南市環保局網站。

大型廢棄物

台南環境清潔週為2月2日至2月8日，如需處理大型廢棄物，可即早預約，減少等候也避免造成清運阻塞。各行政區預約截止日不同，建議儘早預約。（各區清潔隊電話這裡查）

高雄市

垃圾車

加班清運：2月7日

正常清運：2月8日（小年夜）、2月9日（除夕）上午10時至下午6時依夜間清運路線收運

暫停清運：2月10日至12日（初一至初三）

恢復清運：2月13日（初四）

詳細時間表請見高雄市環保局網站。

大型廢棄物

如需處理大型廢棄物，可以致電各轄區清潔隊協助清運。各行政區預約截止日不同，建議儘早預約。（各區清潔隊電話這裡查）

（編輯：張珈爾、翁堃耀）1130201