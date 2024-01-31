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北市動物園門票4月喊漲 把握春節漲價前最後連假

2024/1/31 11:53（1/31 12:37 更新）
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台北市立動物園規劃，4月起，非台北市民票價將調漲至100元，學生及義勇警消等優待票也漲至50元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）迎接農曆新年，台北市立動物園將從除一開始發行龍年特色門票，並發放限量開運紅包，邀請民眾全家大小到園走春，把握4月門票調漲前的最後一個連假。

台北市立動物園全票新台幣60元、優待票30元的收費標準，自民國86年以來不曾調整。園方規劃，4月起，非台北市民票價將調漲至100元，學生及義勇警消等優待票也漲至50元。

台北市立動物園園長諶亦聰受訪強調，門票調漲後，預期今年可增加4100萬元收入，這筆錢將用在動物欄舍修繕、綠能空調改善及動物交換國際合作等，帶給民眾更高品質的動物園。

動物園透過新聞稿表示，今年春節僅2月9日除夕當天休園，其餘時間均正常開放，且2月10日初一開始，將發行以山椒魚為主題的龍年特色限量門票，並在2月10日至12日的上午11時發放開運紅包，每天限量500個。

此外，台北市立天文科學教育館、兒童新樂園同樣僅2月9日除夕不開放，其餘時間正常營運。天文館在2月10至14日期間，提供生肖屬龍的民眾免費參觀；兒童新樂園則是2月10日至12日讓生肖屬龍者免費入園。（編輯：方沛清）1130131

#台北市
#台北市立動物園
#兒童新樂園
#諶亦聰
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