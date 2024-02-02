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大貓熊「圓寶」首次健檢 食道潰瘍須藥物控制

2024/2/2 20:37（2/2 20:53 更新）
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台北市立動物園2日為大貓熊「圓寶」安排全身麻醉健康檢查，發現「圓寶」牙齒需做好日常保健，另經內視鏡發現「圓寶」有輕微食道潰瘍情形，短期內得靠藥物控制。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月2日
台北市立動物園2日為大貓熊「圓寶」安排全身麻醉健康檢查，發現「圓寶」牙齒需做好日常保健，另經內視鏡發現「圓寶」有輕微食道潰瘍情形，短期內得靠藥物控制。（台北市立動物園提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年2月2日
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（中央社記者陳昱婷台北2日電）台北市立動物園大貓熊「圓寶」今年將滿4歲，園方首度安排牠接受全身麻醉健檢，結果一般理學檢查、血液學等都正常，僅牙齒需要做好保健，以及食道潰瘍得靠藥物控制。

繼「圓仔」1月完成健康檢查後，「圓寶」也在今天接受首次全身麻醉健檢。台北市立動物園透過新聞稿表示，經麻醉科、牙科、眼科、營養與影像等相關專業人士組成的醫療顧問團隊詳細檢查，發現「圓寶」多數項目都正常。

動物園說明，在一般理學檢查、血液學、眼科及針對心臟、腹腔的超音波、電腦斷層檢查部分，都沒有發現異狀，但「圓寶」的牙齒遺傳媽媽「圓圓」同樣有琺瑯質發育不全問題，需要做好日常保健，讓保育員協助刷牙以維護口腔健康。

此外，動物園指出，因為「圓寶」在臨床上有打嗝情形，這次特別安排消化道內視鏡，發現牠的食道有點潰瘍，短期內需要藥物控制並調整食物形式。

動物園表示，整體而言，「圓寶」精神好、食慾佳，希望將來能配合保育員進行調理，成為標準的健康寶寶。（編輯：戴光育）1130202

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