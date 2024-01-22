春節換新鈔地點一次看 台銀合庫郵局等2/1至2/7指定兌鈔

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）農曆春節將至，許多民眾有兌換新鈔需求，中央銀行今天宣布，已洽請8家金融機構、選定456家分行（郵局）作為指定兌鈔地點，民眾可於2月1日至2月7日、共5個營業日，就近至指定兌鈔地點換新鈔。

央行表示，已洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定456家分行（郵局）作為113年指定兌鈔地點。

央行特別整理「新鈔兌換地點一覽表」，民眾可至央行官網、臉書及行動APP上，查詢指定兌鈔地點位置，同時結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

此外，央行將於1月31日至2月6日，在主要報紙刊登公告，詳列456家指定兌鈔分行（郵局）名單。

至於新鈔兌換日程，央行訂於2月1日至2月7日，共計5個營業日。在這期間，7家銀行的373家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」；另外，59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，貳佰圓等其餘各面額鈔券酌量供應告示。

央行提醒，由於資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有限額，民眾如果無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

「紅包在心，不在新」，央行發行局局長鄧延達今天特別呼籲，紅包不一定要用新鈔，若民眾減少兌換新鈔，央行也能減少新鈔印製量，是永續環保愛地球的做法。

不過鄧延達表示，雖然電子支付持續成長，但這3年鈔券年平均還是有8至10%的成長率，主因是鈔券除了交易，還有價值儲藏的功能，很多人覺得利息低，乾脆一次領多一點放在身邊，需要時隨時可用。

央行表示，鑒於綠色金融是國際趨勢，央行鼓勵民眾以仍適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包；此外，民眾也可用數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包。（編輯：潘羿菁）1130122