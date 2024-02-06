過年電影台節目表 2024小年夜到初五強檔片單指南

（中央社網站）春節連假期間不想出門人擠人，在家看電影也是不錯的選擇，沒訂串流平台沒關係，各大電影台推出全台首播搶收視。中央社整理小年夜到大年初五電影台強檔節目表，帶你掌握片單與看點。

2/8小年夜

小年夜6大電影台晚間9時片單。（中央社製表）

2/9除夕

除夕6大電影台強檔片單。（中央社製表）

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每年陪伴全家過春節的蜘蛛人，今年除夕又在螢幕報到。「蜘蛛人：穿越新宇宙」是「蜘蛛人：新宇宙」的續集，動畫版蜘蛛人邁爾斯這回除了努力守護紐約，盡全力對父母隱瞞超級英雄身分，還得兼顧升學抉擇。他的宇宙少了叔叔亞倫，戰友關史黛西也不在身邊，還遇上引發連串恐怖事件的「斑點人」，原本是科學家的斑點人因捲入對撞機毀滅事件，憤而指責蜘蛛人讓他無法正常生活，邁爾斯與他對戰時發現多重宇宙竟存在「蜘蛛人聯盟」，並意外發現自己另一真實身分。

007退休了！從2006年「皇家夜總會」為詹姆斯龐德打造獨特硬漢風格的丹尼爾克雷格，在除夕夜首播的「生死交戰」最後一次扮演傳奇情報員。龐德來到義大利祭悼令他難忘的薇絲朋，在墓園等待他的竟是前次任務反派惡魔黨，為了查明遭追殺原因，龐德不但發現英國軍情6處已經招募了取代他的「學妹007」，還發現一起出生入死的情人5年來始終藏著沒告訴他的秘密......。整場「畢業任務」高潮迭起，是克雷格版007集大成之作。

35年前「賭神」高進橫空出世，成為一代經典，如今周潤發重返賭途，在「別叫我賭神」顛覆以往形象。這次他沒有高超賭技，反而十賭九輸，賭到身無分文、欠債遭潑漆。某天他的前女友突然出現，提供一大筆錢讓他還賭債，條件是必須照顧他們的兒子一個月。他不情願地接下任務後，才知道兒子是自閉症患者。素未謀面的父子經過磨合，關係逐漸增溫，好賭之徒下定決心脫離荒唐生活，陪伴兒子圓夢。就在這時，他發現前女友的出現藏有秘密，背後的真相賺人熱淚。片中大量追逐的動作戲，年近70歲的周潤發親自上陣，他透露希望藉著這部電影讓更多人知道，生命中有很多事比賭錢更重要。

2/10初一

初一6大電影台強檔片單。（中央社製表）

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大年初一走春拜年忙一整天，晚上來觀賞去年最賣座的國片「關於我和鬼變成家人的那件事」（簡稱「鬼家人」），跟著這段人鬼戀一起又笑又哭。片中武打戲、飛車追逐與警匪槍戰等大動作場面，挑戰觀眾的感官。

「鬼家人」以新台幣3.6億元稱霸去年台灣國片年度票房榜，並拿下第60屆金馬獎最佳改編劇本，角色口頭禪「不敢相信」還成為去年度流行語。「鬼家人」不僅在國內叫好又叫座，在韓國、香港、越南等多國也獲得好口碑。

這部電影由程偉豪執導，以同志、冥婚為故事核心，再加入靈異、懸疑、推理、喜劇等元素。許光漢飾演怕鬼的鋼鐵直男警察吳明翰，因誤撿地上的紅包，被迫與林柏宏飾演的同志毛毛冥婚。兩人從對立衝突、攜手追查害死毛毛的凶手，到培養出信任與感情，進而理解包容、打破偏見。其中，毛毛跟阿嬤與父親的親情是全片最動容之處，觸動無數觀眾。「鬼家人」以幽默詼諧的方式帶出LGBTQ、性別刻板印象與環保等議題，令人會心一笑之餘有所省思。

2/11初二

初二6大電影台強檔片單。（中央社製表）

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春節期間想來點刺激，別錯過犯罪喜劇片「詐騙女王」，除了上演驚險的黃金爭奪戰，還有追逐打鬥場面，激發觀眾的腎上腺素。

「韓國瑪丹娜」嚴正化變身變裝術高手，攜手女團Girl's Day成員方珉妸成為詐騙母女檔。闖蕩江湖多年的詐騙高手遭遇瓶頸，她決定在金盆洗手前挑戰極限竊盜計畫，引誘富豪世家的兒子，偷走藏在豪宅地下室的600億韓圜（約新台幣14億元）黃金。她不僅得先贏得對方家庭的信任，還要對付神祕又心狠手辣的管家，以及躲過正在調查她的警察。她能否找出黃金，成功完成這場扭轉人生的騙局？千迴百轉、充滿笑料的劇情，讓觀眾時而跟著屏息，時而捧腹大笑。片中無私互助的友情與溫馨的親情也是看點，尤其母女間的互動引起共鳴，打動不少觀眾。

2/12初三

初三6大電影台強檔片單。（中央社製表）

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「消失的她」可滿足愛看懸疑電影的觀眾，故事改編自90年代的俄羅斯電影「為單身漢設下的陷阱」，以及真人真事－中國孕婦王暖暖泰國墜崖案。撲朔迷離、多重反轉的劇情，引領觀眾抽絲剝繭。

何非的妻子李木子在結婚週年旅行中離奇消失，何非到警局報案，但警方不理睬。隔天他醒來時，一名陌生女人躺在他旁邊，堅稱是他的妻子，何非發現資料全被篡改，店家監視器、手機裡全是他與「假李木子」的照片。何非的言行舉止讓警方懷疑他精神異常。眼見簽證將到期，他向金牌國際律師陳麥求助，希望找出妻子的下落。隨著陳麥深入調查，發現事有蹊蹺，何非隱藏的真相逐漸浮出水面。「消失的她」揭露人性貪婪的一面，一念天堂，一念地獄，電影後座力極強。

2/13初四

初四6大電影台強檔片單。（中央社製表）

2/14初五

初五6大電影台強檔片單。（中央社製表）

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大年初五適逢西洋情人節，也是春節年假最後一天，傍晚不妨在家觀賞愛情喜劇。喬治克隆尼與茱莉亞羅勃茲在「幸福入場券」再度合體，飾演早已離婚的夫妻，怨偶為了女兒被迫攜手合作，試圖在婚禮前阻止她被愛沖昏了頭、犯下他們走入愛情墳墓的錯，路程中笑料百出。兩大奧斯卡級巨星互動默契依舊，幽默詮釋人生第二次機會帶來的甜美驚喜，浪漫的輕鬆小品伴你度過情人節。（編輯：趙敏雅、鄭懿君）1130206