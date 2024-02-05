小年夜除夕濕冷、北台灣初一初二探10度 過年天氣一圖看懂

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象署今天表示，7日起華南雲雨區東移加冷氣團南下，小年夜、除夕都是濕冷天氣，初一水氣漸減，初二起轉乾冷，冷空氣預計影響至初三，初一、二清晨最冷，北台灣下探攝氏10度。

中央氣象署預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天仍是東北季風影響，北部、東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，北部整天氣溫約15至19度。

陳伊秀指出，7日起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸南下，這波冷空氣預計會持續至12日（初三），其中7至9日偏濕冷、10日水氣漸減，11、12日偏乾冷。

陳伊秀進一步說明，7、8日冷氣團南下，由北而南愈晚愈冷，預估最冷的時間點是在9日（除夕）晚間及10、11日（初一、初二）清晨；北台灣除夕清晨約12度，初一、初二清晨約10至12度；其他地區約13至15度。

陳伊秀指出，11、12日（初二、初三）雖然水氣少、偏乾冷，但輻射冷卻作用強，普偏低溫約11、12度左右，中部以北局部地區仍可能會有10度低溫，視後期冷氣團減弱的情況而定，需再觀察。

在降雨方面，陳伊秀說，7日起華南雲雨區東移，持續至除夕，全台有雨，北台灣有局部較大雨勢，其中7、8日基隆北海岸、大台北山區可能有局部大雨發生；初一水氣漸減，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，西半部山區為零星短暫雨，初二後各地以多雲到晴為主。

陳伊秀提到，7日晚間至9日若溫度及水氣能配合，3500公尺以上的高山有機會降雪；10日若水氣仍未消散，中部山區仍有些微機會降雪。

陳伊秀表示，7、8日冷氣團南下期間，加上水氣多，北台灣高溫約14、15度，除夕白天高溫約13度；初一起水氣漸減，高溫略升至14、15度，逐日緩升，預估13、14日（初四、初五）北台灣高溫有機會回到20度，後期則需要留意日夜溫差。（編輯：陳清芳）1130205