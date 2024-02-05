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北市盤點春節醫療量能 7天連假皆有防疫門診

2024/2/5 10:38（2/5 10:51 更新）
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圖為台北市立聯合醫院和平院區急診室醫護人員值勤。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）農曆新年將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，多數醫院至14日初五後恢復正常開診，不過7天連假都有醫院及診所提供防疫門診，另有22家醫院照常開設急診。

台北市衛生局官網「春節醫療專區」今天上線，衛生局統計，春節連假8日至14日期間，包含台北市立聯合醫院7個院區在內，共22家醫院24小時開設急診，另2家地區醫院提供部分時段急診。

一般門診部分，衛生局指出，各家醫院都有調整開設診次，多數醫院在9日除夕至13日初四時停止或減少服務，直到14日初五後才逐步恢復正常開診。

衛生局透過新聞稿表示，考量流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等呼吸道傳染病仍處流行期，為避免急診壅塞，台北市連假期間皆有醫院或診所開設防疫門診，提供民眾公費流感及COVID-19抗病毒藥劑。

此外，連假期間仍有88家合約院所持續提供XBB疫苗接種服務，6個月以上者可接種莫德納XBB疫苗；12歲以上可選擇莫德納或Novavax，接種地點及診次可參考「台北市政府衛生局COVID-19疫苗接種地點資訊查詢」網站。

衛生局呼籲，春節人群聚集及移動頻率增加，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節等個人防護措施，並建議高風險族群佩戴口罩，衛生局緊急及災難應變指揮中心（EMOC）將堅守崗位，24小時聯絡轉診資訊及災情監控，確實掌握空床數並與外縣市相互支援調度。（編輯：張銘坤）1130205

#台北市
#台北市立聯合醫院
#台北市衛生局
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