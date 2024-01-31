流感、COVID-19本週達高峰 醫：同時染病嚴重程度增

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（中央社記者曾以寧台北31日電）疾管署預估流感、COVID-19疫情雙雙會在本週達到高峰。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，若同時染COVID-19和流感，嚴重程度約會增加2到3成，提醒民眾打疫苗預防。

疾管署日前預估，流感與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會在本週達高峰，並在春節後恐再有一波流行。副署長羅一鈞昨天指出，流感疫情處高原期，預估寒流過後添變數；COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高。

兩種病毒同時流行，是否可能造成混合感染，黃立民今天告訴中央社記者，混合感染其實在生活中很常見，現今檢驗工具較進步，不少兒童身上同時都可以驗出2、3種微生物感染；不過現在若患者已檢驗出COVID-19，通常不會再另外驗流感，因此整體混合感染狀況恐被低估。

黃立民說，若混合感染多種不同病原，一定會比單一感染嚴重，「跟一個人打架，與同時跟兩個人打架，受傷程度一定不一樣」；且病毒間也可能互相影響，病毒感染會造成細胞狀態改變，可能讓另一種病毒感染、生長都變得更順暢，導致病情更嚴重，因此若同時感染流感和COVID-19，大約會增加2到3成嚴重程度。

想要避免同時感染流感和COVID-19，黃立民說，除了勤洗手、戴口罩之外，也要避免跟病人短距離、長時間接觸，因暴露的飛沫量越大，進入身體微生物種類也會越多，會造成較高感染風險；此外，接種流感、COVID-19疫苗，即使生病，病況會較輕微，就算兩種病毒同時入侵，交互作用也會減少。

胸腔暨重症專科醫師黃軒今天也在臉書發文指出，研究顯示，和單獨感染COVID-19或流感病毒相比，「雙重感染」會顯著提高疾病嚴重程度和死亡率；兩種病毒同時入侵時，會爭奪細胞資源，恐使免疫系統不堪負荷、引起更強烈的發炎反應，導致病毒複製增加、肺組織損傷加重、免疫功能受損等問題。

黃軒表示，研究指出，臨床上同時感染COVID-19和流感的患者，重症率較只感染COVID-19的患者增加4倍以上，死亡率是單獨感染COVID-19或流感的2.4倍。提醒民眾接種疫苗、戴口罩、維持良好衛生習慣、保持社交距離，以安全度過冬季。（編輯：李亨山）1130131