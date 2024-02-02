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JN.1成本土主流株 XBB疫苗對輕症保護力近5成

2024/2/2 17:17（2/2 17:40 更新）
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圖為民眾施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北2日電）國內COVID-19疫情處於流行高點，JN.1變異株近期成為主流株。衛生福利部疾病管制署今天表示，最新研究指出，成人接種XBB疫苗對JN.1輕症保護效益接近5成，呼籲年前儘速接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處流行高點，且變異株JN.1近4週本土占比升至52%、已超過EG.5，成國內主流病毒株。

衛生福利部疾病管制署透過新聞稿表示，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月1日發表最新研究，18歲以上成人接種XBB疫苗可有效提升對抗JN.1免疫保護力，對JN.1輕症保護效益可達49%。

疾管署發言人羅一鈞指出，最後1批Novavax XBB疫苗16.5萬劑今天已全數配送至各縣市，目前國內莫德納XBB疫苗尚餘459.2萬劑、Novavax XBB疫苗尚有31.5萬劑。國內COVID-19疫情仍持續且處流行期，呼籲民眾儘速接種XBB疫苗，儘速於農曆春節年前完成接種，強化對JN.1保護力，平安過好年。

疾管署統計，1月29日至2月1日共接種XBB疫苗13萬人次，打氣較上週同期增加31%，也創去年9月底開打以來同期新高，顯示天氣回暖但民眾接種意願未減反升。XBB疫苗累計已接種158.4萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計接種142.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計接種15.7萬人次。

疾管署呼籲，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇1種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」（ https://gov.tw/eU4）或至各縣市官網查詢。（編輯：管中維）1130202

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