COVID-19國際疫情未歇 出入境發快篩延長至3月底

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（中央社記者曾以寧台北15日電）疾管署今天表示，近期亞太及東南亞地區COVID-19陽性率處高點，且鄰近國家如日本病例數持續上升，因此延長機場港埠免費發放快篩給出入境旅客措施至3月底。

中國大陸去年底呼吸道疾病疫情升溫，為加強監測，台灣疾管署自去年11月26日起，於台北、桃園、台中及高雄國際機場實施「定點監測、鼓勵採檢」，針對自中港澳入境有類流感症狀旅客，鼓勵採檢，檢驗包含流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，依據中國衛生部門發布資料顯示，中國南、北方類流感就診率於今年1月初達高峰後，已連續4週下降，流感以外呼吸道病原體則呈低度流行，因此評估已完成階段性任務，自2月16日起取消該項措施，回歸例行發燒篩檢及各項例行檢疫措施。

疾管署統計，截至今年2月13日止共採檢586人，檢體檢出以流感病毒64%、COVID-19病毒18%為主，均無偵測出中國新興或異常病原體。

今年1月3日起陸續開始在桃園國際機場、高雄國際機場及金門、馬祖小三通港埠，免費提供COVID-19家用快篩試劑予出、入境旅客自由領取；疾管署指出，亞太及東南亞地區近期COVID-19陽性率處高點，鄰近國家如日本病例數持續上升，措施將延長執行至3月31日為止。

疾管署指出，截至2月14日，旅客領取試劑總量已達114萬人次，顯示民眾接受度高。

過年期間類流感疫情，疾管署發言人羅一鈞接受媒體聯訪說明，往年春節期間急診就診人次最高峰會落在初二，今年也不例外，且就診人次比疫情期間2021年到2023年都高，但低於2020、2019年，升溫也未如預期中的明顯，推測與流感疫苗接種率較疫情前高、有不少人維持戴口罩習慣有關。

不過羅一鈞指出，不少民眾會過完年才就醫，開學也可能有影響，因此需要持續觀察未來幾天疫情變化。且國際間呼吸道傳染病疫情仍在流行，入境若有發燒或類似流感症狀，應主動告知機場、港口檢疫人員，進行發燒篩檢及健康評估，入境後如類流感症狀持續或加劇，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史、接觸史。（編輯：陳政偉）1130215