COVID-19週增78死創半年新高 30多歲男未打XBB疫苗併發顱內出血亡

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（中央社記者曾以寧台北27日電）衛福部疾管署今天表示，上週新增78例COVID-19死亡，創近半年新高，最年輕為30多歲男性，併發肺炎及顱內出血死亡。整體呼吸道疫情，發言人羅一鈞說，預估本週或下週達高峰。

衛生福利部疾病管制署今天表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處高原期，2月20日至26日新增648例COVID-19本土確定病例（併發症），雖較前1週711例下降，仍為自去年8月以來次高；另上週新增78例死亡病例，較前1週新增63例上升，且為近半年來新高。

類流感方面，疾管署表示，2月18日至24日門急診類流感就診人次為11萬2486人次，為6年同期最高，且較前週春節連假期間回升，疫情仍處高原期；多項監測系統顯示近期流感病毒、COVID-19病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

疾管署先前預估，春節後將有一波呼吸道疫情高峰。發言人羅一鈞今天在疫報記者會上說明，隨冷氣團報到、228假日活動等，仍預期COVID-19、流感在本週或下週達疫情高點，3月中下旬才會和緩；其中先前預估流感單週就診人次達11到13萬人，今天公布的數據已在此區間，COVID-19則預估單日1.4萬人次就診。

COVID-19新增78例死亡，防疫醫師林詠青說明，其中最年輕個案為30多歲男性，有神經系統方面腫瘤，未接種XBB疫苗，2月上旬出現發燒咳嗽症狀，後續又開始呼吸喘、呼吸困難，到急診就醫發現血氧偏低，COVID-19快篩陽性，且X光已有雙側肺炎。

林詠青說，因個案呼吸衰竭，收治加護病房並給予抗病毒藥物治療，但住院過程中，肺炎、腎功能持續惡化，併發敗血性休克和腦出血，於住院第10天過世，死因為新冠肺炎併發顱內出血。

至於流感5例死亡，林詠青說，其中較年輕個案為南部60多歲女性，有癌症糖尿病腎臟疾病，未接種本季疫苗，2月中旬出現嘔吐、發燒、呼吸困難、低血壓、低血氧等症狀，就醫檢驗發現白血球、發炎指數上升，X光有肺炎，研判敗血症消化道出血症狀，收治住院並給予抗病毒藥物治療，但過程中併發細菌性肺炎且敗血性休克持續，於住院第4天過世。（編輯：李亨山）1130227