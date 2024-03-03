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公費流感疫苗5日全民開打 接種地點須知一次看

2024/3/3 15:00（3/3 15:23 更新）
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圖為去年11月疾管署與全聯福利中心合作設置接種站，民眾前往全聯門市施打流感疫苗。（中央社檔案照片）
圖為去年11月疾管署與全聯福利中心合作設置接種站，民眾前往全聯門市施打流感疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）近期燈會、宗教慶典、體育賽事等大型活動陸續舉辦，人群接觸增多，疾管署預估流感疫情可能再起。公費流感疫苗3月5日起擴大提供全國6個月以上未施打者接種，哪些醫療院所提供接種服務？可以和XBB疫苗同時施打嗎？中央社整理相關資訊帶你了解。

流感疫苗多久打1次？打完多久有保護力？

流感病毒非常容易變異，幾乎每年流行的病毒株都稍有不同，原施打疫苗對不同抗原型的病毒保護效果減低；即使病毒未發生變異，疫苗接種4至6個月後保護效果可能下降，保護力一般不超過1年，因此每年接種1次是全球一致的作法。

流感疫苗施打後，需約2週後才會產生足夠具保護力的抗體，建議高風險及高傳播族群儘早接種，讓整個流感季均有疫苗保護。

流感疫苗哪裡打？

可透過以下管道查詢哪些醫療院所可施打流感疫苗，建議提前向院所確認有疫苗後再前往接種。

1.疾管署流感防治一網通

2.各縣市衛生局流感疫苗相關專區：
台北市新北市基隆市桃園市新竹市新竹縣苗栗縣
台中市彰化縣南投縣雲林縣嘉義市嘉義縣
台南市高雄市屏東縣
宜蘭縣花蓮縣台東縣
金門縣澎湖縣連江縣

民眾前往接種要帶健保卡及身分證件，如：兒童健康手冊、戶口名簿、嬰兒出生證明文件或居留證等，並需負擔掛號費或其他醫療費用。

流感疫苗有哪些廠牌？

這批採購的公費疫苗共有4家廠牌，分別適用6個月以上與3歲以上年齡。

適用6個月以上者的廠牌有：
賽諾菲股份有限公司／Vaxigrip Tetra菲流達四價流感疫苗
台灣東洋藥品工業股份有限公司／FLUCELVAX QUAD輔流威適流感疫苗

適用3歲以上者的廠牌有：
國光生物科技股份有限公司／AdimFlu-S（QIS）「安定伏」裂解型四價流感疫苗
高端疫苗生物製劑股份有限公司／MVC FLU Quadrivalent pre-filled syringe injection高端四價流感疫苗

可以指定廠牌嗎？

疾管署表示，疫苗配送採先到貨、先鋪貨、先使用原則，民眾接種疫苗的廠牌採隨機安排，不過，若民眾偏好接種特定廠牌，可以事先打電話詢問疫苗廠牌，或至其他醫療院所施打。

不同廠牌流感疫苗保護力有差異嗎？

流感疫苗保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30%至80%。對18歲以上成人感染而住院的保護力約有41%，入住加護病房的重症保護力可達82%；6個月至未滿18歲的保護力與成人相仿。

針對不同廠牌的流感疫苗是否有保護力差異，疾管署表示，流感疫苗在國內外已有數十年使用經驗，國內上市的流感疫苗不論廠牌，在保護力與不良反應發生率上均無差異。

接種流感疫苗可能有哪些副作用？

注射部位可能出現疼痛、紅腫，少數的人會有全身性的輕微反應，如：發燒、頭痛、肌肉酸痛、噁心、皮膚搔癢、蕁麻疹或紅疹等，一般會在發生後1至2天內恢復。

嚴重副作用如立即型過敏反應、過敏性休克等，通常在接種後幾分鐘至幾小時內出現症狀，但發生機率非常低。若民眾發生接種後不良事件，應至接種院所或其他醫療院所就醫。

流感疫苗能和其他疫苗同時接種嗎？

流感疫苗可以和其他疫苗同時接種。

目前肺炎鏈球菌、COVID-19 XBB疫苗持續開放接種，馬偕紀念醫院醫務專員邱南昌說明，流感疫苗可與這2種疫苗一起接種，若同時接種1劑以上疫苗，可以打在不同手臂，或同手臂兩針間隔2.5公分以上；不過，因COVID-19疫苗較容易發生手臂腫脹等局部反應，局部反應多發生在接種1到3天內，若民眾擔心，可以過3天再接種其他疫苗。（編輯：趙敏雅）1130303

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