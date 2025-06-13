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以色列空襲伊朗中東戰雲密布 亞股幾全面挫跌

2025/6/13 17:59
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（中央社香港13日綜合外電報導）以色列今天空襲伊朗核子設施與軍事基地，並警告後續還有更多行動，引發市場憂心爆發全面性戰爭，亞洲股市今天全面挫跌，只有菲律賓股市逆勢微幅收漲。

法新社報導，在以色列空襲伊朗，以及德黑蘭當局警告以色列將面臨痛苦的命運，與美國總統川普表示，爆發大規模區域衝突不無可能後，市場投資人紛紛撤退逃難。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在影片聲明中說：「這次行動該持續多久就持續多久，直到消除威脅。」

他還說：「我們打擊伊朗核濃縮計畫的核心。我們鎖定伊朗在納坦茲（Natanz）的主要濃縮設施…我們也打擊伊朗彈道飛彈計畫的核心。」

一名美國官員表示，以色列這次空襲行動，華府未參與其中。

儘管如此，外界仍憂心美國恐被捲入這場危機中。伊朗本週揚言若爆發區域衝突，將鎖定美國在中東的軍事基地為攻擊目標。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「中東這個火藥桶引爆了全球市場。證券期貨大跌，公債殖利率滑降。國際金價和油價飆漲。」

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殷尼斯指出：「伊朗若克制，市場可能鬆口氣而出現反彈。但如果特拉維夫開始見到飛彈如雨下，或德黑蘭以牙還牙展開報復，我們將會看到一場可能改變2025年總體經濟格局的變化。」

除馬尼拉股市終場逆勢小漲0.22%外，亞洲股市今天全面重挫，其中日股日經指數收跌0.9%，港股恆生指數收挫0.6%，上海股市收低0.8%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140613

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