蔡琴演唱會終場92歲媽現身 稱可能最後一次看惹淚崩

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（中央社記者洪素津台北15日電）歌手蔡琴今天在台北國際會議中心舉行最終場演唱會，難得談起爸媽身世，她高齡92歲媽媽也到場力挺，蔡琴爆料「媽媽說來看演唱會可能是最後一次」，但蔡琴回覆媽媽不可能，母女倆都感動到淚崩。

蔡琴今天晚上在台北國際會議中心（TICC）舉行「不要告別」演唱會最終場，睽違3年再開唱，蔡琴一口氣將出道46年演藝人生中台上台下的「私密情事」及幕後不為人知一面曝光；與父母感情甚篤的她，難得在螢幕前談起爸媽身世，而蔡琴高齡92歲媽媽今晚也特地坐在台下力挺女兒演出。

蔡琴在紀錄片中，提到媽媽辛苦拉拔養育4個小孩長大的往事，蔡琴也曝光跟媽媽對話，蔡琴提到媽媽說今天無論如何都要去看女兒，還說「說不定是這生最後一次」，蔡琴則回覆「不可能！」；台下的媽媽聽著聽著也忍不住掩面落淚，場面既溫馨又惹人鼻酸，更可以看出母女倆感情極深。

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蔡琴在演唱會中表示今年已是她歌唱生涯第46年，她感性說：「謝謝你們給蔡琴機會，一唱就為大家服侍這麼久，有些事會捨不得，例如告別這件事」；演唱會就在蔡琴唱著「恰似你的溫柔」不捨落幕，但蔡琴說：「這些歌不是活在時間裡，而是活在永恆中！」

相隔3年再開唱的蔡琴，在結束台北3場巡迴後，緊接著將在9月13日再度高雄巨蛋開唱；她特別期待到港都開唱，也希望透過首首金曲，傳達「不要告別」經典永恆回憶。（編輯：陳仁華）1140615

歌手蔡琴（圖）15日結束台北3場巡迴後，9月將再前進高雄巨蛋開唱，希望透過首首金曲，傳達「不要告別」經典永恆回憶。中央社記者翁睿坤攝 114年6月15日