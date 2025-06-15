范國宸單場兩長打責任更大 悍將本季對戰桃猿首勝

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職富邦悍將隊今天打線發揮，范國宸2安2打點，助隊以7比3擊敗樂天桃猿，本季首度贏樂天桃猿；總教練陳金鋒點出范國宸是目前陣中有力量3打者之一、責任更大，對戰桃猿想要贏，分數就要夠多。

悍將今天繼續在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，悍將開賽就有攻勢，1人出局後林岳谷、申皓瑋接連安打，范國宸二壘打幫助球隊先馳得點，戴培峰、林澤彬都有安打，替球隊再添2分。

悍將3局下再起攻勢，申皓瑋、范國宸接連二壘打添分，幫助球隊取得4比1領先，5局下靠著林澤彬高飛犧牲打再拿1分，6局下陳真、高捷都獲得四壞保送上壘，林岳谷二壘打、一棒2分幫助球隊多添保險分。

悍將先發投手陳仕朋今天2局上失掉1分，4局上被林子偉敲出2分砲，但沒有擴大失分危機，總計用82球投5局，被敲出7支安打，投出1次三振、1次四壞保送，失掉3分責失分，拿下個人本季首勝。

悍將野手林岳谷單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，生涯首度獲選單場MVP；范國宸單場2安都是二壘打、貢獻2分打點，為勝利打點。

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悍將本季賽前與桃猿對戰9場全敗、跨季對戰13連敗，今天終於止敗，陳金鋒表示，跟桃猿隊交手分數要搶得夠多；桃猿反擊能力很強，如果分數不夠多、戰局隨時可能會改變。

陳金鋒表示，目前陣中剩下范國宸、戴培峰、申皓瑋3人是力量比較大打者，責任也會比較重，范國宸先前經歷過一段低潮期，也有慢慢找出方法，知道如何從低潮中快點將狀況調整回來。（編輯：陳仁華）1140615