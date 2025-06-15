博愛座糾紛婦人錄影指責 新北國中生哭訴已禮讓

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）新北市某國中生搭客運返家，婦人要求將博愛座禮讓年邁母親，學生讓座後婦人仍數落學生「書唸到哪裡」，還用手機拍攝學生。學生哭訴「很過分，我都讓了，你還講」。

網友將影片上傳社群媒體，內容顯示這名學生搭乘基隆客運從九份往基隆途中，婦人說「要讓你們知道，你們現在書唸到哪裡去了，這是教育問題」，隨後拿起手機對這名國中生拍照。

這名學生伸手制止拍攝，婦人反嗆「我就是要讓你知道，今天是你阿嬤這樣子（指搭客運）你會怎麼樣」。

影片中，這名學生被婦人罵到頻頻拭淚，一旁乘客見狀說，「妳一直在講，他（學生）已經讓座了，妳傷害到他（學生）了，妳不要再一直重複講」。

這名學生接著說，「妳很過分，我都已經讓（座）了，妳還在那邊講」。另有乘客說，「妳也太咄咄逼人了，有講就好了」。

婦人表示，她說的是事實，她說的話有錯嗎，山路晃來晃去，「今天如果是你的媽媽萬一跌倒該怎麼辦」。

車內另一名學生說，「可以不要道德綁架嗎？」不過，婦人指出，「我沒有道德綁架，你的意思是怎樣，現在要讓（座）回去就對了」。

此時，另有學生表示，「博愛座小孩子不能坐嗎」。對此，婦人說，沒關係，到學校問校長，到時候再來講，還是要到警察局講。

這名學生回應指出，「應該沒有硬性規定（要讓座）」。不過，婦人要求這名學生上前看「優先」字樣。

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校方今天表示，這起事件發生在13日下午4時許，當時這名學生放學搭客運返家途中。事發後已請老師關心這名學生並給予鼓勵，希望能帶給學生正面能量。

校方指出，學校教導學生博愛座是優先提供給有需要的乘客，例如長者、身心障礙或孕婦等，但沒有規定一定要讓座，可以的話學生可主動讓座，但如果客運已客滿車內很擠可暫時坐著，看到有需要的乘客再讓座。（編輯：戴光育）1140615