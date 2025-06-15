0403震後花蓮馥邑京華遭指遲未拆 藍營：勿傷口撒鹽

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）花蓮0403震後至今仍有危樓未拆，有災民在電視政論節目陳述心情，國民黨花蓮縣議會黨團認為是罷團政治操作，今天邀災民開記者會「請罷團高抬貴手，不要在災民傷口上撒鹽」。

花蓮縣政府也發布新聞稿表示，政治操弄災情，無助災民重建。

罷團「微光花蓮」發言人W告訴中央社記者，「微光花蓮」從未針對此事發表意見，此事只有災民本身最清楚；「馥邑京華」拆除工程複雜，縣府、立委應協助災民與中央溝通，才會讓人民有感，不要任何事都扯上罷團。

0403大地震發生至今已1年多，位於花蓮市區「馥邑京華」社區6棟建物，由於住戶與縣府對危險建築認知落差，一年來經多次協調，將由國土署支援新台幣7500萬元拆除經費並代辦工程，但至今仍未拆除。有災民在電視節目中陳述其他多數危樓都是縣府主導迅速拆除，感覺遭到不公平對待。

對此，縣府發布新聞稿表示，政論節目與馥邑京華黃姓監委刻意引導言論指控「縣府甩鍋中央」，但在眾多中央、地方公務人員及工程人員努力下，災後約2個月即已完成須強制拆除的18棟建物。

根據新聞稿，「馥邑京華」為強制拆除特殊個案，災害當下經專家小組緊急評估其中1棟（A棟）結構損壞須強制拆除，其他5棟經評估可採弱層補強，針對A棟縣府先行加固支撐；民國113年5月4日，時任行政院副院長鄭文燦率各部會赴花蓮與縣府召開「震災復原重建專案會議」，社區住戶代表陳情希望行政院協助擴大至6棟全數拆除，內政部允諾帶回研議是否由內政部代拆，並於113年9月全國聯合建築師公會完成再次評估後提出報告建議強制拆除，114年2月與縣府協調由國土管理署辦理發包拆除並由縣府配合行政協調。

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縣府指出，依重建辦公室專案會議結論，強制拆除經費由內政部協助縣府專案報院，由特別統籌稅款匡列支應，因社區所處位置動線複雜、量體龐大，評估經費需求約新台幣1億1000萬餘元，目前拆除計畫及所需經費已送中央審查，依內政部114年5月15日函，經費尚待行政院核定。

國民黨花蓮縣議會黨團今天也邀請其他危樓災民開記者會，發言人議員吳建志說，大地震發生第一時間，國民黨立法院黨團就研擬「403震災重建條例」，並於113年7月16日通過主決議，編列150億元專供花蓮災後補強修繕、拆遷重建所需；其中「馥邑京華」因與周遭建築相鄰太近，無充分施工轉圜空間，需要中央更好拆除機具與專業人員協助，因此縣議會督促縣政府，不斷與「國家地震工程研究中心」專案辦公室折衝協調，希望加速危險建築認定，幫助災民儘快重建家園。（編輯：陳仁華）1140615