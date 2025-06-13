儒鴻：有足夠競爭底氣 將不會與客戶分攤對等關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北13日電）紡織股王儒鴻今天舉行股東會，面對美國對等關稅變數，董事長王樹文表示，關稅是由進口商支付，寬限期間輸美的10%基準關稅，目前同意跟客戶分攤，比例約在5%以內，但放眼全球能像儒鴻一樣達到3成毛利率的廠商不多，儒鴻有足夠的競爭底氣，未來不會與客戶一起分攤對等關稅。

儒鴻今天舉行股東會，通過每股配發現金股息17元，股利配發率達7成。儒鴻去年營運表現出色，歸屬母公司淨利新台幣66.4億元，比2023年大幅成長28.2%，僅略低於2022年的歷史紀錄67.9億元，為歷史次高，每股純益高達24.2元。

王樹文表示，4月初美國總統川普宣布對等關稅，確實為全球紡織產業投下震撼彈，目前對等關稅暫緩90天，先課10%的基準關稅，為了與客戶共體時艱，儒鴻加入分攤一部分，按照不同客戶，儒鴻平均分攤比例大約落在5%以內。

不過，王樹文強調，現階段與客戶一起分攤基準關稅只是暫時性的作法，儒鴻對自己的能力與品質有信心，接下來將不會一起分攤對等關稅成本。

王樹文進一步說明，關稅原本是由進口商負責，客戶如果要轉嫁或轉單，首先要能找得到替代品，而且供應商要能接且願意接，放眼目前全球成衣代工業，能像儒鴻一樣達到3成毛利率的廠商不多，儒鴻有足夠的競爭底氣。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，王樹文表示，儒鴻上半年出貨一切照常，原有大客戶今年前4月維持2位數成長，儒鴻也持續開拓新客戶，有多家客戶近年成長快速，堪稱「小巨人」，這些小巨人客戶今年前4月訂單成長力道高達3位數，占儒鴻整體出貨比重達14%，進入儒鴻設定今年目標區間12%至18%內。

展望下半年，王樹文說，第3季客戶訂單都已經確定，數字維持穩定，至於第4季，他坦言不確定性高，只能等對等關稅結果確定，現在最擔心就是關稅引發通膨，造成終端需求下滑，屆時儒鴻很難獨善其身。（編輯：林淑媛）1140613