流感疫苗開放全民公費接種 113年採購增5萬劑

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（中央社記者曾以寧台北5日電）公費流感疫苗今天起開放全民接種，至剩餘的6.6萬劑用完為止。今年秋冬流感疫苗採購，疾管署發言人羅一鈞說，考量人口老化與少子化，預估比去年增加5萬劑，約為643.7萬劑。

流感疫苗自今天起擴大提供全國6個月以上尚未接種的民眾接種，直至疫苗用罄為止。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞在疫報記者會上表示，目前全國公費流感疫苗剩餘約6.6萬劑，請全國6個月以上尚未接種的民眾，儘速至各合約院所接種，以降低重症或死亡風險。

因流感病毒變異迅速，須每年更新病毒株，世界衛生組織（WHO）日前公布2024到2025年流感季北半球4價流感疫苗疫苗株建議組成，其中A型H3N2的疫苗株將更新為泰國株，其餘3疫苗株則與2023到2024年流感季相同。

羅一鈞指出，已著手依世界衛生組織建議的疫苗組成進行今年秋冬4價流感疫苗採購作業，2月已徵詢國內有藥證的5家廠商，都有意願參與疫苗採購，將著手進行採購行政程序。

至於預定採購量，羅一鈞說明，去年中央公費流感疫苗共採購638.7萬劑，並另為地方政府和國防部代購20萬劑與開口合約；下個秋冬則考量人口老化及少子化，一來一往計算，會再增加採購5萬劑，此外，到時若接種需求增加，會再透過開口合約補充採購量。

疾管署原本預估，2月底到3月初再有1波呼吸道疫情高峰。羅一鈞表示，上週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、類流感就診人次皆下降，比原預估提早達到疫情最高點，其中類流感就診人次最高點為第8週的11.4萬人次，COVID-19則在2月19日達到就診人次高峰，約單日1.2萬人次，較預估狀況稍微和緩。

羅一鈞說，目前呼吸道疫情已經過最高點，但仍處高原期，預估3月中後才會緩降。

疾管署說明，2月25日至3月2日門急診類流感就診人次為10.2萬人次，為6年同期最高；多項監測系統顯示，近期流感病毒、COVID-19病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

另外，近2週上呼吸道感染群聚通報件數增加，且多為校園群聚，以流感病毒為主，開學以來共已有45起校園流感群聚，為去年同期3倍，須防範疫情於校園中傳播。（編輯：管中維）1130305