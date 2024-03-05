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M痘增1例本土個案 30多歲男打2劑疫苗仍感染

2024/3/5 16:30（3/5 16:43 更新）
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圖為M痘病毒。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）
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（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今天表示，新增1例本土M痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，曾接種2劑M痘疫苗。發言人羅一鈞提醒，完整接種疫苗保護力可達9成，但仍需注意個人防護。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會表示，國內新增1例本土M痘確定病例，為北部30多歲本國籍男性，去年4、5月曾接種2劑M痘疫苗，2月下旬因身體出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報確診。

李佳琳說，由於該名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案，目前居家自主健康管理中。本案為今年第3例本土M痘病例。

疾管署發言人羅一鈞說明，本土病例顯示目前國內仍有隱藏傳染鏈持續當中，且根據去年經驗，春節後到清明連假期間，比較容易因國際旅遊因境外移入導致有國內疫情發生，預估仍會有個案發生。

新增個案已打2劑疫苗後仍感染，羅一鈞提醒，目前國內累計確診本土343例、境外移入20例，其中13人是完整接種後仍染疫發病，占比約3.58%；接種2劑M痘疫苗保護力雖高達9成，但並非100%，即使完整接種，仍須注意個人防護，在疫情流行期間避免前往高風險高場所或相關社交活動，並做好防範。

疾管署指出，截至3月3日已有7萬5436人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為4萬8321人，占64%，仍有2萬7115人僅打1劑疫苗。國際文獻指出，有接種M痘疫苗者若發病，症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，且康復速度亦較快，可有效降低併發重症風險，呼籲民眾儘速完成第2劑疫苗接種。（編輯：陳清芳）1130305

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