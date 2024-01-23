20餘歲癲癇男染流感在家昏倒 搶救4週不治

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（中央社記者曾以寧台北23日電）疾管署今天表示，14至20日類流感門急診就診再破12萬人次，為近10年同期次高。另新增5例流感死亡，其中20多歲有癲癇病史男子發燒2天後在家失去呼吸意識，搶救4週仍不治。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報記者會說明，14至20日門急診類流感就診人次為12萬7638人次，疫情處高原期，且為近10年同期次高；近4週合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒39.0%及流感病毒38.7%為多。

新增5例流感死亡個案，防疫醫師林詠青說明，其中最年輕個案為20多歲北部男性，有癲癇病史、未接種本季流感疫苗，過往就偶爾會有咳嗽流鼻水喉嚨痛狀況，去年12月下旬咳嗽流鼻水數天、發燒2天，又在家失去意識，且失去呼吸、脈搏摸不到。

林詠青指出，個案送醫急救後恢復生命徵象，經檢查發現感染A型流感且有雙側肺炎，給予抗生素與抗流感藥物治療，又因住院後發生癲癇，給予抗癲癇藥物並轉入加護病房，但意識持續沒有恢復；醫師研判發生缺血性腦病變，肺炎、呼吸衰竭持續，於住院4週後因流感併發肺炎過世。

林詠青提醒，若發現有呼吸困難、血痰、胸痛、低血壓等症狀，可能都是流感併發重症早期警示徵兆，呼籲民眾要特別注意，尤其高齡者、孕婦、幼兒等高風險患者。

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近日寒流發威，林詠青說，除了保暖之外，也要注意生病戴口罩、遵守咳嗽禮節、肥皂勤洗手，有呼吸道症狀迅速就醫並請假在家休養等呼吸道病毒感染防護禮節，並盡速接種當季流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）XBB疫苗。

疾管署統計，截至1月22日，國內公費流感疫苗已接種644萬餘劑，其中65歲以上長者共221.7萬人已接種，接種率52.9%，尚未達目標值55%。目前全國公費流感疫苗剩餘13萬餘劑，呼籲符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。（編輯：陳清芳）1130123