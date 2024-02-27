M痘才宣布消除疫情 新增2例本土匡列7接觸者

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（中央社記者曾以寧台北27日電）疾管署上週才宣布達世界衛生組織（WHO）所訂M痘疫情消除條件，創亞太地區首例；今天再宣布新增2例本土個案，均為30多歲本國籍男性，為今年首2例本土個案，匡列接觸者7人。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在疫報記者會上表示，國內新增2例本土M痘確定病例，均為30多歲本國籍男性，都沒有接種M痘疫苗，2月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於2月23日、26日確診陽性；國內今年目前為止累計3例，即1境外、2本土。

疾管署發言人羅一鈞說明，由於2名個案近期均無出國旅遊史，研判為本土個案，目前返家自主健康管理中。其中1名為中部男性，去年5月接種過1劑疫苗，但未接種第2劑疫苗，匡列4同住家人為接觸者；另名南部男性沒有接種過任何M痘疫苗，匡列接觸者3人，已進行衛教並自我健康監測21天。

羅一鈞說，國際疫情嚴峻，近期又有不少出國返國人潮，本土病例出現表示本土疫情風險再度升溫。目前M痘疫苗庫存尚有5200多瓶，約1.8萬人份，但預估今年疫情有再升高可能性，已採購2萬瓶約7萬人份，預估3月中下旬會到貨。

疾管署上週表示，國內自去年11月13日出現最後一例M痘本土個案後，已連續14週無新增本土個案，達世界衛生組織（WHO）所訂疫情消除條件，為亞太地區首例。

再度出現本土個案，疾管署表示，將持續嚴密監測M痘疫情趨勢，呼籲民眾面對M痘疫情仍不可掉以輕心，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸社交活動等風險場域。

疾管署統計，國內自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至今年2月26日累計確診362例病例，含342例本土及20例境外移入。

M痘疫苗接種狀況，疾管署統計，截至2月25日已有7萬5173人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為4萬8064人，佔64%，仍有2萬7109人僅打第一劑疫苗，佔36%，呼籲符合接種條件民眾儘速完成第2劑疫苗接種，以達到9成保護力。（編輯：李亨山）1130227