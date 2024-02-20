台灣3個月無本土M痘達疫情消除條件 成亞太首例

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天說，國內自去年11月13日出現最後一例M痘本土個案後，已連續14週無新增本土個案，達世界衛生組織（WHO）所訂疫情消除條件，為亞太地區首例。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報記者會上說明，M痘（原稱 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 ）自2022年6月23日列為第二類法定傳染病；2023年2月26日國內出現首例確診M痘本土個案，疫情在2023年4月至6月間達高峰，透過中央與地方共同合作積極推展各項防治措施使疫情逐步下降，疫情已獲得有效控制。

羅一鈞說，截至今年2月19日，累計確診340例本土及20例境外移入；而國內自2023年11月13日出現最後一例M痘本土個案後，已連續14週無新增本土確診個案，符合世界衛生組織（WHO）所訂「在完善診斷與監測通報下，3個月內未出現病例」疫情消除條件。

羅一鈞指出，台灣為亞太地區首個達到消除條件的國家，亞太地區其他國家如日本、中國、東南亞到澳洲、紐西蘭等，最近幾個月都還是有本土病例，目前離消除條件最近的則是南韓，最後一個本土病例出現在去年11月底。

不過本土病例之外，羅一鈞說，近期仍有1例境外移入的M痘確診個案，為20多歲未接種M痘疫苗的本國籍男性，1月底自中國入境，2月初因身體出現潰瘍及水泡就醫後通報確診，為今年首例境外移入M痘個案，顯示境外移入風險持續。

國際M痘疫情，疾管署表示，西太平洋及東南亞區去年下半年疫情明顯上升，12月後始趨緩；歐洲區去年10月起疫情上升，持續至今；美洲區疫情則持續流行，提醒民眾及醫界仍不可掉以輕心。

疾管署表示，防疫成果主要歸功於各部會、地方衛生單位、醫療院所、各相關學會及民間團體等相關單位，齊心協力積極辦理各項防治作為及措施。並持續提醒符合接種條件的民眾，應儘速完成M痘疫苗接種，尤其仍有約2.7萬人僅接種第1劑疫苗，呼籲盡快完成第2劑疫苗接種，將保護力提高到9成。（編輯：陳政偉）1130220

圖為猴痘病毒。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網頁cdc.gov）

（疾管署提供）