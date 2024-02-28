台中市新增1例本土M痘確定病例 已完成疫調

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府今天公布，新增1例本土M痘確定病例，個案是30多歲的男性，市府獲報後已於24小時內完成疫調，並已進行衛教及通知自我健康監測21天。

疾病管制署昨天公布國內新增2例本土M痘確定病例，其中1例是台中市個案，市府表示，個案為30多歲的本國籍男性，2月中旬因身體陸續出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報於26日確診陽性。

市府指出，台中市獲報後於24小時內完成疫調並已進行衛教及通知自我健康監測21天，經調查個案僅接種1劑疫苗，沒有完整接種2劑M痘疫苗的紀錄，衛生局再次提醒符合接種條件的民眾儘速接種疫苗，並完成2劑。

台中市衛生局長曾梓展表示，M痘傳播對象具侷限性，主要傳播途徑為不安全性行為，呼籲市民應確實落實自我防護，避免出入風險社交場所及與不特定人士親密接觸。

曾梓展提醒，如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等疑似症狀，請佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，以利及早診斷及早治療。

為提供民眾便利接種管道，衛生局說明，台中市共有18處合約院所提供公費M痘疫苗供民眾接種外，台中市文心森林公園接種站於2月24日至4月28日再度啟動接種服務，提供流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、肺炎鏈球菌及M痘等4種公費疫苗，民眾無需預約，隨到隨打。（編輯：李錫璋）1130228