M痘新病毒株現蹤剛果 傳播風險較高、疫苗仍有效

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（中央社記者曾以寧台北20日電）疾管署今天示警，M痘在剛果出現新的Ib分支病毒株，人際傳播風險較既有病毒株高，但原疫苗仍可產生保護力；考量國內外疫情風險持續，呼籲符合資格者完成2劑疫苗接種。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿說明，M痘（原稱猴痘）病毒可分為第一分支（I）病毒和第二分支（II）病毒，後者原流行於西非、症狀較緩和，且其中的IIb分支自2022年起為全球疫情主要流行株，亦為國內個案目前檢出病毒株。

疾管署指出，第一分支（I）流行於中非，重症率及死亡率較高，剛果民主共和國（Democratic Republic of the Congo）為既有疫區，該國自2023年1月起已通報超過1萬9000名疑似M痘病例、900多名死亡。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，依據今年4月公布的研究資料，剛果約自去年9月出現新的「Ib分支」病毒株，疾病嚴重度較低較原剛果地區流行之Ia分支低，但人際傳播風險更高，而既有M痘疫苗對新病毒株仍有保護力。

疾管署表示，雖國內未檢出M痘第一分支（I）病毒株，但考量國際上疫情持續、國際間旅遊頻繁，且國內今年新增8例（7例本土及1例境外移入），於北、中、南及東部均有本土M痘病例，顯示社區仍有M痘傳播風險，持續呼籲符合條件者盡速接種疫苗。

符合M痘疫苗接種條件者包含，近1年有風險性行為者（如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。

疾管署說明，「未接種疫苗者」感染M痘的機率約為「接種1劑疫苗者」的2倍，更是「完整接種2劑疫苗者」的5倍；接種2劑疫苗不僅保護力可達9成，且即使發病，症狀也較未接種疫苗者輕微或病灶處較少、康復速度亦較迅速，可有效降低併發重症風險。

疾管署統計，截至5月15日已有7萬7981人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬740人。全國共167家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署官網（https://gov.tw/3SG）查詢，並可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。（編輯：李亨山）1130520