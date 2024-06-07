M痘本土個案增1例 40歲男約砲染病痛到睡不著

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）疾管署今天表示，近期新增1例M痘本土病例為40多歲男子，未接種過M痘疫苗，網路約砲後確診；疾管署並提醒假期社交機會大增，除注意個人防護，籲符合接種條件者打滿2劑M痘疫苗。

台灣在2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，近日國內新增1例本土M痘確定病例，為北部40多歲本國籍男性，從未接種M痘疫苗。

疾管署發言人曾淑慧告訴中央社記者，個案自述5月中旬透過交友軟體約見外國網友，發生不安全性行為，數天後出現水泡、發燒及紅疹等症狀，疼痛讓他晚上難以入睡，需要服用止痛藥，5月底經就醫採檢確診是M痘。

疾管署統計，截至6月2日累計確診369例病例（347例本土及22例境外移入），其中今年新增10例（7例本土及3例境外），於北、中、南及東部均有M痘本土病例，顯示社區仍有M痘傳播風險。

疾管署表示，依世界衛生組織（WHO）及各國監測資料，全球M痘疫情仍持續流行，每月平均新增近800餘例，其中美洲區約4百餘例，歐洲、西太平洋及非洲區平均1百餘例、東南亞區30餘例；鄰近國家中，中國、泰國及越南等疫情持續，澳洲及香港近期疫情有上升趨勢，日本、新加坡及印尼亦有零星病例。

此外，近期非洲剛果民主共和國疫情較去年同期上升，且多屬I型病毒，與全球流行型別（IIb型）不同，需多加留意。

符合M痘疫苗接種條件者包含，近1年有風險性行為者（如：多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。

疾管署說明，「未接種疫苗者」感染M痘的機率約為「接種1劑疫苗者」的2倍，更是「完整接種2劑疫苗者」的5倍；接種2劑疫苗不僅保護力可達9成，且即使發病，症狀也較未接種疫苗者輕微或病灶處較少、康復速度亦較迅速，可有效降低併發重症風險。

疾管署統計，截至6月2日已有7萬8520人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬1280人。仍有約2萬7240人僅接種第1劑疫苗，目前全國共167家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署官網（https://gov.tw/3SG）查詢，並可直接點選各合作院所連結網址進行預約掛號。（編輯：陳政偉）1130607