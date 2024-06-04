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北市增1本土M痘病例 籲高風險族群接種2劑疫苗

2024/6/4 12:08
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市衛生局今天表示，新增1例本國籍男性M痘本土病例，顯示M痘病毒威脅持續，民眾不可掉以輕心，高風險族群應儘速完成2劑疫苗接種。

台北市衛生局今天公布新增1例M痘本土病例，為未曾接種疫苗的40多歲本國籍男性。根據衛生福利部傳染病統計資訊查詢系統，台北市今年累計3例本土及境外移入病例。

衛生局說明，這名個案在5月22日出現發燒、肌肉痠痛、鼠蹊部紅疹及毛囊炎等症狀，5月30日就醫後採檢通報，隔天確診。此個案無國外旅遊史，但曾有不安全性行為，目前居家自主健康管理中。

衛生局呼籲，M痘病毒持續變異，可以透過密切接觸確診者的皮疹、瘡痂、體液及長時間面對面接觸傳染，最有效預防感染方式為接種疫苗，高風險族群應儘速完成2劑疫苗接種。

衛生局指出，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力有約4成至8成，完成2劑接種後更高達9成，且曾接種個案康復速度較快，也可降低併發重症風險。

衛生局表示，台北市共有17家M痘疫苗合約醫療院所，包含台大醫院、萬芳醫院、聯合醫院等，並開設4診次夜間門診及6診次假日門診，詳細資訊可上衛生局網站查詢「台北市M痘疫苗合約醫療院所資訊」。（編輯：張銘坤）1130604

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