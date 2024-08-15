M痘掀全球新公衛危機 與2022年疫情有何不同？重點一次看

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天宣布，在非洲蔓延的M痘（mpox，舊稱猴痘）為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC），警告病毒有可能終究會突破國際邊界。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是在世衛緊急委員會召開會議後，做出上述宣布。非洲疾病管制暨預防中心（Africa Centers for Disease Control and Prevention）則是昨天宣布M痘為公共衛生緊急事件。

世衛表示，今年非洲有超過1萬4000起病例與524人不治，已超過去年1整年的數字。

目前，超過96%的感染與死亡病例都發生在單一國家：剛果。科學家擔憂當地散播的新版病毒，有可能更易於在人與人之間傳播。

以下是美聯社整理的M痘資訊，以及可以端出哪些作為來遏制疫情。

什麼是M痘？

M痘過去稱為猴痘（monkeypox），是1958年在猴子身上看到「類似天花」的症狀後，首次發現這個病毒。人類感染病例最初多出現在非洲中部和西非，且患者都曾與受感染動物密切接觸，但最近出現了變化。

2022年，M痘病毒首度獲證實可經由性行為傳播，先前從未通報M痘的70多國此時也傳出疫情。

M痘和天花病毒相近，但引發的症狀較為輕微，像是發燒、發冷與身體疼痛等。重症患者的臉部、手部、胸部與生殖器有可能出現病灶。

非洲發生什麼事，引發這麼多關注？

非洲感染病例急遽上升。上週，非洲疾病管制暨預防中心（CDC）通報，目前非洲至少有13國通報M痘病例。非洲CDC並說，相較於去年同期，病例增加了160%，死亡病例上升19%。

今年早些時候，科學家通報剛果一處礦業城鎮出現新型M痘，可造成多達10%的民眾死亡，且更易於傳播。

在先前的M痘疫情中，患者病灶大多出現在胸部、手部與腳；然而新型M痘則是引發較輕微症狀，且是在生殖器出現病灶。這導致M痘更難察覺，代表民眾有可能在不知道自己感染的情況下，把病傳染給其他人。

世衛表示，最近在4個東非國家首度發現M痘，包括蒲隆地、肯亞、盧安達與烏干達，且都與剛果疫情有關。譚德塞說，這讓人擔心M痘會在非洲內部以及境外進一步擴散。

在象牙海岸與南非，衛生當局通報出現不同於2022年在全球擴散的M痘疫情，危險度較低。

宣布公衛緊急事件的意義是什麼？

世衛宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，藉此推動捐助機構與國家採取行動。但過去這類宣布，在全球引發的因應卻不一。

非洲CDC主任卡塞亞（Jean Kaseya）說，非洲CDC宣布M痘為公共衛生緊急狀態，是為了「動員我們的機構、集體意識與資源，迅速且果斷地採取行動」。他呼籲非洲的國際夥伴提供協助，還說非洲直線上升的病例大多遭外界漠視。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）醫學系教授馬克斯（Michael Marks）說：「顯然，目前的控制策略沒有發揮效果，明顯需要更多資源。如果（做出全球緊急事件的宣言）是啟動這些行動的機制，那麼這就是必要的。」

非洲目前疫情與2022年有何不同？

2022年全球爆發M痘疫情時，絕大多數患者為男同性戀者及男雙性戀者，病毒主要透過親密接觸傳染，包括性行為。

雖然類似模式非洲也有，但在剛果，超過70%的M痘患者與85%的死亡案例是15歲以下兒童。

在召開緊急會議前，譚德塞說，官員正忙於因應多個國家出現的數波M痘疫情，不僅「傳播模式不同，風險等級也各異」。

他說：「遏止這些疫情，需要採取專門且全面性的因應措施。」

拯救兒童基金會（Save the Children Foundation）剛果分部主任拉姆（Greg Ramm）說，基金會最擔心的，莫過於M痘在東部人滿為患的難民營傳播開來。他點出，有34萬5000名兒童「擠在衛生條件堪憂的帳篷內」。他說，當地醫療體系早已因為營養不良、麻疹與霍亂病例而處於「崩潰」邊緣。

美國艾莫瑞大學（Emory University）傳染病專家泰坦吉（Boghuma Titanji）說，目前還不清楚為什麼剛果兒童M痘病例不成比例地高。她說，有可能是因為兒童更易於感染，也可能是受到社會因素影響，像是過度擁擠或接觸到染疫的家長。

M痘疫情可以如何遏止？

2022年在數十國爆發的M痘疫情，遏止措施除了宣導民眾避免從事危險行為外，主要是透過富裕國家施打疫苗與實施治療而擋了下來。但非洲幾乎沒有疫苗或治療方法。

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院醫學院教授馬克斯說，預防接種可能會有幫助，包括替民眾接種與M痘有著近親關係的天花疫苗。

他說，「我們需要大量疫苗供應，才能替風險最高的民眾進行接種」，這代表著疫情地區的性工作者、兒童與成人都要施打。

剛果當局表示他們正在與捐助機構洽談可能的疫苗捐贈事宜，並已從英國與美國獲得部分金融援助。

世衛已撥出145萬美元緊急資金來支援非洲M痘疫情因應工作，但表示他們需要初估1500萬美元的經費來援助這項因應作業。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130815

全球M痘疫情持續。（中央社製圖）