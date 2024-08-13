M痘病毒突變擴散致死率高 疾管署不排除拉高警戒

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）全球M痘疫情持續，原僅流行於非洲剛果的較高致死率突變病毒，近期擴散至多國，世衛組織明天將開會評估。台灣方面，疾管署今天表示，持續密切監測發展趨勢，不排除拉高警戒。

據世界衛生組織（WHO）及各國監測，全球M痘（Mpox）疫情緩升，非洲自5月起疫情上升，衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在例行疫報提到，原在剛果東部流行的M痘突變病毒Ib亞型，已在非洲擴散，與全球流行IIb亞型相比，Ib亞型傳播力和致死率皆增強。

據統計，剛果今年累計1.4萬例450死於M痘，羅一鈞說，Ib亞型傳播途徑與親密接觸傳播的IIb亞型不同，Ib亞型僅需一般人際接觸就會感染，導致非洲半數以上個案為兒童，各界擔心疫情持續擴散、爆發，WHO明天開會討論是否再宣布M痘為全球公共衛生緊急事件。

羅一鈞表示，將密切監測發展趨勢，目前對剛果民主共和國的M痘旅遊疫情建議已經調整為第一級「注意」，提醒應遵守當地的一般預防措施，將視明天WHO開會決定，調整相關國家的旅遊疫情建議，不排除會再拉高警戒，預計15日進一步對外說明台灣因應防疫作為。

疾管署副主任李佳琳表示，台灣上週新增5例M痘本土病例，皆為本國籍青壯年男性，居住北部及南部縣市，發病日介於7月29日至8月4日，因皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，其中4例未接種M痘疫苗。

台灣自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，今年8月未過半已新增9例本土個案，相較7月15例、6月6例，有增多趨勢。羅一鈞說，主因是夏季人潮聚集及社交活動多，呼籲高風險民眾打滿2劑疫苗，落實防護。

符合公費M痘疫苗接種條件，為近1年有風險性行為者，如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等。接種第1劑M痘疫苗14天後，保護力僅約4成至8成，完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。（編輯：陳清芳）1130813