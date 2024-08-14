流感疫苗改採分齡分型？醫建議設65歲以上專用加強型

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）流感全年化，今年夏天流感疫情幾乎與冬天一樣嚴重，歐美國家逐漸改採取分齡分型流感疫苗政策。醫師建議設65歲以上專用加強型疫苗，達更長效保護力，疾管署已分析成本效益。

根據衛生福利部疾病管制署統計，今年第1週至第32週累計的類流感門急診人次，為去年同期1.7倍。「現在是8月，不是12月，這個數據讓人觸目驚心。」台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民在今天記者會說，今年夏天流感疫情幅度很大，與免疫負債，缺乏刺激生成免疫力有關，出現流感全年化。

以往秋冬是流感病毒的最好舞台，甚至連全球暖化都是造成流感全年化的原因之一，黃立民解釋，當冬夏溫差夠明顯，冬天才可能感染人數較多，累積起一大群人獲得免疫力，夏季染疫人數自然就少；反之，若冬天不夠冷，感染人數較少，流感就會逐漸轉變成四季皆有零星疫情。

另外，全球疫後報復性旅遊，人群將南北半球、各洲流感病毒帶來帶去，同樣也是流感全年化主因。台灣感染症醫學會理事長張峰義說，不少65歲以上長者自認勇健，不需施打流感疫苗，忽略免疫老化導致抵抗力下降，身體不會說謊，千萬不要掉以輕心。

黃立民說，65歲以上長者免疫記憶退化，病毒防禦力不如青壯年。大約從2年前開始，歐美等先進國家開始將含佐劑、高劑量及基因重組等流感疫苗，納為65歲以上長者的專屬公費疫苗，不再提供老人家僅6個月保護力的傳統雞蛋型流感疫苗，加強型流感疫苗可提供1整年保護力。

疾管署發言人羅一鈞告訴中央社記者，今年的公費流感疫苗已完成採購流程，針對含佐劑、高劑量等新型流感疫苗，已提案至醫藥品查驗中心（CDE），協助分析成本效益，預計最快明年春天會提到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）相關專家委員會討論。（編輯：張雅淨）1130814