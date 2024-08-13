台COVID-19月底脫離流行 美中疫情直追冬季高點

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）國內COVID-19就診量連續5週緩降，併發症和死亡數均減少，預計8月下旬脫離這一波暑期流行；但疾管署提醒，美國和中國疫情續升，超過或逼近之前冬季的最高點，請出國民眾注意。

衛生福利部疾病管制署副主任李佳琳今天在例行疫報說，8月6日至8月12日新增347例 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確定病例併發症，較更前1週新增445例下降，累計以65歲以上長者占79%；另外，上週新增57例本土死亡病例，較更前1週新增104例下降。

疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，死亡個案較年輕者為30多歲女性，有神經肌肉系統相關慢性病史，未接種COVID-19的XBB疫苗，因身體虛弱赴診所就醫，後續意識不清送醫，到院COVID-19快篩陽性、X光顯示為肺炎，7月中旬住院，給予抗病毒藥物治療，仍不治病逝。

疾管署發言人羅一鈞說，監測到COVID-19病毒變異株近4週KP.3佔38%居第1位，高於KP.2、LB.1和JN.1，併發症和死亡均下降，預期8月下旬台灣疫情脫離流行期。日本疫情反轉下降，但美國和中國升溫，預估8月仍持續上升階段，出國民眾應注意先打疫苗及自我防範。

羅一鈞表示，美國自5月中旬以來COVID-19陽性率持續上升，已超過冬季疫情，變異株以KP.3佔比最高；中國自7月初以來COVID-19陽性率持續上升，7月底陽性率已逼近冬季疫情最高點，變異株以JN.1佔比最高，但變異株XDV.1佔比已超過4成。

疾管署提醒，國內疫情雖降，但重症死亡風險持續，國際疫情仍呈上升趨勢，民眾有出國旅遊計畫，建議儘速接種XBB疫苗，獲得保護力，落實勤洗手、出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，以降低病毒傳播風險。（編輯：陳清芳）1130813