腸病毒新增1例重症 北部10月大男嬰曾接種疫苗
（中央社記者陳婕翎台北13日電）疾管署今天公布，國內新增1例腸病毒重症個案為北部10月大男嬰，曾自費接種2劑腸病毒71型疫苗，併發肺水腫及休克於加護病房治療後出院，提醒全國仍處流行期，家長留意防範。
腸病毒小百科
- 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
- 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
- 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
- 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症
資料來源：衛福部疾管署
腸病毒71型小百科
腸病毒71型
腸病毒71型感染多以手足口病表現，特徵為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，其次為軟顎、牙齦和嘴唇，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾。
相較於腸病毒其他型別，腸病毒71型感染較易侵犯中樞神經系統，併發重症主要有腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等表現，這些嚴重病症均於發病後7天內出現，平均為發病後3天左右，5歲以下的幼兒為重症的高危險群。
重症前兆病徵：
1. 嗜睡、意識改變、活力不佳
2. 持續嘔吐
3. 手腳無力
4. 肌躍型抽搐：全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，睡覺時發作特別頻繁，這種動作於正常兒童時偶而可見，但若發作次數頻繁，或白天清醒時也會出現則為異常。
5. 無明顯誘發因素時（如哭鬧、發燒）出現呼吸急促或心跳加快。
資料來源：衛福部疾管署
但腸病毒指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，羅一鈞表示，腸病毒71型疫苗對其他型別沒有交叉保護力，台灣今年流行的腸病毒疫情型別為克沙奇病毒，提醒即使孩子施打過腸病毒71型疫苗，在今年腸病毒流行期間，家長還是要注意防範。
疾管署副主任李佳琳說，依據疾管署監測資料顯示，8月4日至8月10日門急診就診計1萬1381人次，較前一週持平，仍處流行期，疫情傳播風險持續；今年腸病毒感染併發重症確定病例多數為未滿1歲幼童，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。
暑假期間，全家出遊應持續落實個人防護措施，家長協助孩童出入公共場所後，應正確肥皂勤洗手。疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，注意觀察是否出現重症前兆病徵，儘速送到大醫院接受治療。（編輯：李亨山）1130813
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