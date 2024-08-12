本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
腸病毒
新聞專題
腸病毒3/46
首頁 / 產經

高端腸病毒疫苗滲透率 盼3年內倍增

2024/8/12 17:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北12日電）高端疫苗總經理李思賢今天表示，腸病毒疫苗去年8月取得藥證，一年來銷售金額為新台幣5.5億元、約22萬劑，滲透率為10%，期望3年內倍增。由於台灣內需有限，下一個戰場將在越南，去年5月已送新藥審查，與當地經銷商洽談合作中。

高端疫苗今天舉辦媒體交流會，並公告7月營收為6505萬元，月增29.54%；今年前7月營收2.98億元，較去年同期無營收呈現改善。

高端疫苗今年上半年稅後虧損5985萬元，每股虧損0.18元；第2季稅後純益為1355萬元，較去年同期稅後虧損3.13億元轉虧為盈，每股純益0.04元。高端表示，此為去年腸病毒疫苗上市以後，首次單季轉虧為盈。

高端疫苗指出，今年第2季營運轉虧為盈，是因主力產品腸病毒疫苗銷售增加，目前高端的腸病毒疫苗自費在醫院診所市占率超過9成。

高端疫苗今年6月公告，為完善公司流感疫苗產品線及法規趨勢，向衛福部食藥署申請高端三價流感疫苗藥證審查（NDA），以因應未來市場需求。（編輯：張良知）1130812

#李思賢
#腸病毒
#衛福部食藥署
#流感疫苗
#疫苗
#高端
李思賢
嘉市113年投入逾8億預算 推動身障服務再升級
腸病毒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
醫師兒也染腸病毒 腦炎救回立志從醫隨媽媽腳步
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：