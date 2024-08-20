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腸病毒疫情反轉上升留意喉嚨腫痛症狀 估9月開學再有高峰

2024/8/20 16:49（8/20 17:13 更新）
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預防腸病毒最好方法之一是養成正確洗手習慣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示，腸病毒疫情出現反轉上升。發言人羅一鈞說，推測與暑期活動多、流行病毒型別轉換有關，須注意「喉嚨痛到火在燒」症狀，並估9月開學還會再有高峰。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在疫報表示，8月11至17日腸病毒

腸病毒小百科

  • 指的是一群病毒，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒及腸病毒等種類，每個種類還可分為多種型別，總共有數十種以上
  • 除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症。世界各地的報告大多發現，感染腸病毒71型後，發生神經系統併發症的比率特別高
  • 傳染力極強，可經由接觸或飛沫方式感染，還沒出現症狀病人的口鼻分泌物、咳嗽、打噴嚏飛沫也可能傳染
  • 典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能伴隨發燒，病程7到10天。極少個案會發生無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、麻痺等併發症

資料來源：衛福部疾管署

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門急診就診計1萬2727人次，較前週1萬1588人次上升9.8%，呈反轉上升趨勢，疫情仍處流行期，研判傳播風險持續。且近期實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型佔31.6%為主，克沙奇A16型佔26.3%次之。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年腸病毒疫情比較不尋常，過往暑假疫情多下降、解除流行，但今年暑假全程持續流行，且經連6週下降後，上週又反彈回升，推測與暑期課輔班、安親班、托育、室內外夏令營等活動持續有關。

羅一鈞指出，病毒型別也有轉換，從6月底、7月初以克沙奇A16型為主，現在改為以克沙奇A10為主，因此今年疫情未如往年明顯下降；加上通常開學後是腸病毒高峰，因此仍估計9月將迎疫情高峰，但仍需要觀察。

羅一鈞提醒，克沙奇A型造成重症機率較低，但A10型除了手足口病、泡疹性咽峽炎等症狀，還會造成較特殊的「急性淋巴結性咽癌」，除發燒、頭痛、喉嚨痛主要症狀，俗稱小舌頭的懸壅垂和後咽，也會因潰瘍或發炎，出現白點或白色病灶，小朋友會有「喉嚨腫痛到像是火在燒」情況。

疾管署指出，易引起重症的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則新增2例輕症，分別為中部和南部嬰幼童，都已經康復。今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。

疾管署提醒，腸病毒型別多元，目前除A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲大人小孩皆應持續採行相關預防措施，包含保持良好的個人衛生習慣、注意居家及學習環境的通風及定期清潔與重點消毒、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、避免出入人多擁擠的公共場所，才能防範感染。（編輯：李亨山）1130820

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（圖）20日在疫報記者會表示，8月11至17日腸病毒門急診就診計1萬2727人次，較前週1萬1588人次上升9.8%，呈反轉上升趨勢，疫情仍處流行期。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日
衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳（圖）20日在疫報記者會表示，8月11至17日腸病毒門急診就診計1萬2727人次，較前週1萬1588人次上升9.8%，呈反轉上升趨勢，疫情仍處流行期。中央社記者曾以寧攝 113年8月20日
#疾管署
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