防腸病毒 教部提醒學童正確洗手、生病在家休息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）腸病毒疫情持續上升，教育部國教署今天呼籲教托育機構應教導學童養成良好的衛生習慣，加強勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念，以防範腸病毒。

根據衛生福利部疾病管制署5月14日資料，國內腸病毒健保急門診就診人次較前週增加，目前仍處流行期，疫情持續上升且為近10年新高，預估疫情高峰將落在5月底、6月初。

為避免病毒透過學童間頻繁互動傳播，教育部國民及學前教育署、衛生福利部疾病管制署今天邀請麥當勞叔叔之家慈善基金會於國立台北教育大學附設實驗國小附設幼兒園舉行「腸病毒防治宣導」，示範正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」。

教育部新聞稿指出，腸病毒傳染力極強，容易在校園、安親班及家庭等地方傳播，為預防腸病毒傳播，學校與教托育機構應教導學童掌握正確洗手時機，如上廁所後、吃東西前、看病前後、摟抱及餵食幼兒、擤鼻涕後、玩遊戲後等。

為防範腸病毒傳播，教育部呼籲教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，同時注意居家、學習環境的通風與整潔，時常清洗消毒兒童常接觸的物品及玩具，並教導學童養成良好的衛生習慣，加強勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念。

教育部提醒，家長及教托育人員也應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，應儘速送到大醫院接受治療，掌握治療的黃金時間，降低重症風險；各縣市政府教育局處應積極與地方衛生行政機關合作，督導學校加強腸病毒防治教育、宣導、通報及追蹤等工作。（編輯：管中維）1130521