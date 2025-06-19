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高雄晶英遭指「外遇」 御盟集團保留法律追訴權

2025/6/19 21:30
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（中央社記者林巧璉高雄19日電）高雄「晶英國際行館」4月宣布加入萬豪酒店集團，針對原合作公司晶華董事長潘思亮今天所說「外遇」言論，御盟集團表示，「第三者」說法與事實不服，已損害商譽，保留法律追訴權。

潘思亮今天在股東會上接受媒體聯訪，媒體問及高雄晶英行館業主御盟集團欲提前解約，潘思亮表示，高雄晶英（御盟集團）提起提前解約，但合約內容是2032年到期，照理說提前終止合約，要按照提前終止程序來辦理，對方卻不同意合約上解約金額，晶華的立場非常清楚，就是按照合約程序走。

潘思亮被問到是否有其他案主來接洽晶英品牌，潘思亮強調，現在雙方還在「婚姻」階段，「我不會去找小三、小四，外遇是他們的事情」。

隸屬御盟集團旗下的晶英國際行館於2017年開幕，2025年4月宣布加入萬豪酒店集團旗下的奢華系列品牌The Luxury Collection，並改名「然一酒店」，預計於8月開幕，但由於與晶華酒店旗下晶英品牌尚未解約，雙方合約存在法律爭議。

御盟集團透過文字澄清，御盟酒店與晶華自2011年開始合作，雙方簽訂酒店經營管理合約，依雙方合約，不論是御盟或晶華公司任何一方，均有權隨時單方終止合約。

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針對「外遇」等談話，御盟酒店表示，合法通知晶華公司終止契約後，經數個月完整規劃及評估程序，在今年3月間與新合作夥伴洽談未來飯店合作經營計畫；影射御盟的新合作夥伴是介入御盟與晶華公司的「第三者」，不僅與事實明顯不符，也有損御盟酒店、晶華飯店及新合作夥伴形象及商譽，且對交易秩序造成不當干擾。

御盟酒店強調，御盟酒店會秉持最大誠意與晶華公司持續協商，很珍惜過去與晶華公司合作情誼，盼雙方理性協商，妥善處理後續事宜；針對不實言論將保留依法提起民、刑事法律行動權利。（編輯：陳仁華）1140619

潘思亮
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