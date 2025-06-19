5月台股回神 證券劃撥存款餘額大幅月增762億元

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（中央社記者張璦台北19日電）4月美國祭出對等關稅嚇崩全球股市，隨台股落底回升，帶動交易回溫，央行今天公布有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，5月底餘額大增762億元，為近12個月來單月最大增額。

中央銀行去年9月端出第7波選擇性信用管制，被視為史上最嚴房市管制，加上銀行自主控管不動產放款集中度，使房市明顯降溫。

央行今天公布5月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額新台幣722.22億元，月增94.92億元。

同時，5月五大銀行新承做購屋貸款利率為2.282%，與4月持平，央行經研處副處長曹體仁分析，5月整批分戶與新青安房貸的比例有變大，稍微抑制利率走揚趨勢；以新青安占五大銀行新承做購屋貸款的比率而言，5月為37.4%，較4月的37.35%微幅上升。

央行同步公布消費者貸款及建築貸款餘額統計，5月購置住宅貸款餘額為11兆2697億元，年增率僅8.01%，下探至113年3月以來新低。

至於被視為「建商推案信心風向球」的建築貸款餘額，5月為3兆4296億元，為近9個月新低，僅年增2.51%、寫113年8月以來新低。

央行官員指出，購置住宅貸款餘額、建築貸款餘額年增幅齊收斂，主因仍與各部會健全房市政策發酵有關，除政府措施，銀行控管風險，自主管理不動產貸款總量也有影響。

談及不動產市場景氣，曹體仁表示，房價漲幅已放緩，民眾對房價上升的預期心理有降溫，且不動產相關貸款的年增率漲幅也呈下行格局，不動產放款集中度亦有趨緩之勢，顯示整體房市有降溫現象。

此外，央行今天公布5月金融概況，M1B年增率上升到1.97%，主要是活期性存款年增率上升；M2年增率下降為3.33%，為108年7月以來低點，主因放款與投資年增率下降。

有「散戶風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，5月底餘額增加762億元，升至3兆3002億元，創近3個月新高。曹體仁說明，主要與台股4月9日落底後，開始反轉回升有關。

據央行統計，5月平均股價指數回升至21271點，較4月的19558點為高，5月股市日平均成交值亦攀至3108億元，較4月的2711億元為高。

進一步檢視台股交易比重，曹體仁表示，5月本國自然人占比微幅下降到50%，僑外法人交易占比升至37.8%，本國法人占比略降到12.2%。

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同時，5月外匯存款降至8.4兆元，下探至111年10月以來低點，年減幅擴大至9.36%，為92年5月以來最大跌幅；曹體仁指出，主要反映新台幣兌美元升值的匯率因素。

外國人新台幣存款降至1644億元，年減25.45%，曹體仁表示，主要反映外資5月轉為淨買超，資金進到股市，以及今年5月現金股利較去年同期少一些。（編輯：張均懋）1140619