加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
好心肝診所遭控私打疫苗案逆轉 最高行判免罰200萬元
首頁 / 社會
共諜案
新聞專題
共諜案1/202
首頁 / 社會

空軍校官涉共諜 國防部：內部自查發掘、不評論細節

2025/6/19 19:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）媒體報導，空軍校級軍官遭台商利誘吸收，涉嫌為中共發展組織。台中高分檢依法起訴2名校官與1名台商，並求處重刑。國防部今天表示，這起案件是內部線索自查發掘，全案正由法院審理中，相關細節不予評論。

媒體報導，空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，被台商鍾順和利誘吸收，涉嫌為中共發展組織，並刺探收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密，台中高分檢依法將3人起訴，並求處重刑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國防部今天表示，這起案件是內部線索自查發掘，隨即通報國安局統合調查局共同偵辦查察，並報請台中高分檢偵辦，涉案現役人員均依法究處，全案正由法院審理中，相關細節不予評論。

國防部指出，此案自查發掘後，全程採取嚴密安全損害管控，無公務資訊外流，並依即蒐即辦原則，偵除不法；針對犯嫌等叛國行為，國防部予以強烈譴責。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619

共諜案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
涉共諜案出庭 退將高安國：沒有背叛國家
37
更多編輯台推薦新聞：