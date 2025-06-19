空軍校官涉共諜 國防部：內部自查發掘、不評論細節

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（中央社記者賴于榛台北19日電）媒體報導，空軍校級軍官遭台商利誘吸收，涉嫌為中共發展組織。台中高分檢依法起訴2名校官與1名台商，並求處重刑。國防部今天表示，這起案件是內部線索自查發掘，全案正由法院審理中，相關細節不予評論。

媒體報導，空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，被台商鍾順和利誘吸收，涉嫌為中共發展組織，並刺探收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密，台中高分檢依法將3人起訴，並求處重刑。

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國防部今天表示，這起案件是內部線索自查發掘，隨即通報國安局統合調查局共同偵辦查察，並報請台中高分檢偵辦，涉案現役人員均依法究處，全案正由法院審理中，相關細節不予評論。

國防部指出，此案自查發掘後，全程採取嚴密安全損害管控，無公務資訊外流，並依即蒐即辦原則，偵除不法；針對犯嫌等叛國行為，國防部予以強烈譴責。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619