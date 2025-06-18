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綠：共諜洩密案不斷 藍白別再擋強化國安法案

2025/6/18 14:52（6/18 14:56 更新）
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民進黨立委王義川（右）、發言人吳崢（左）18日召開「日防夜防家賊難防，藍白為何還在擋國安」記者會。中央社記者葉素萍攝 114年6月18日
民進黨立委王義川（右）、發言人吳崢（左）18日召開「日防夜防家賊難防，藍白為何還在擋國安」記者會。中央社記者葉素萍攝 114年6月18日
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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨今天說，近期立法院接連爆出國會助理淪共諜、立委涉洩密疑雲，國民黨說要反紅共，卻連簡單的立委赴中報備條款、行程資訊登錄機制，都被白藍聯手封殺超過400次，呼籲藍白別再擋強化國安法案。

民進黨立委王義川、發言人吳崢今天召開「日防夜防家賊難防 藍白為何還在擋國安」記者會。

吳崢說，儘管總統府向在野黨主席進行的國安簡報破局，但強化國安腳步不能停。日前涉入共諜案的藍營助理林岳龍，爆出與國民黨立委鄭正鈐交情匪淺。昨天「新竹雙罷」發言人林志潔亦接獲鄭正鈐前助理的吹哨爆料，指控鄭正鈐擔任立委期間，與中國國台辦密切往來，甚至在選舉期間接受中國物資資助，將台灣資料回傳國台辦。

吳崢表示，消息一出令人震驚，若真與中國有金錢往來、資訊往返，恐已觸犯反滲透法。中國對台滲透無孔不入，但藍白還在阻擋強化國安措施，難道要讓台灣國安門戶洞開。

吳崢說，共諜案爆發時，國民黨聲稱也反紅共，可是連簡單的立委赴中報備條款、行程報備的資訊登錄機制，至今被藍白聯手封殺超過400次，卻提不出任何理由，讓人質疑藍白到底在怕什麼。

吳崢表示，過去一年檢調破獲共諜案中，有三分之二背景是退役或現役軍人，顯示國軍是中國重點滲透對象。對此，民進黨立委提案加重共諜處罰條款，連這樣簡單的修法，國民黨也要杯葛。國民黨嘴巴反共，身體卻幫中共護航，行挺共之實，竟讓共諜不用受重罰，顯見藍白過半的立法院，已成為國安破口。

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王義川指出，為護國保台，民進黨提出「新國安十法」，涵蓋兩岸人民關係條例、國家安全法、反滲透法等重要修法。但藍白立委一聽到國安相關法案，猶如觸動警報器般立即反對，令人合理懷疑是否受到某方勢力指使或遭受壓力，導致無法反抗。

王義川呼籲，唯有透過公民罷免機制，讓阻擋國安法案的立委下台，國安修法才有機會順利推動，確保台灣國安獲得保障。（編輯：萬淑彰）1140618

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