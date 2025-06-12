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綠質疑與共諜案林岳龍關係匪淺 籲鄭正鈐出面交代

2025/6/12 14:18
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（中央社記者溫貴香、王承中台北12日電）民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨立委鄭正鈐曾隨國民黨立法院黨團總召傅崐萁赴中拜會中國全國政協主席王滬寧，更與共諜案林岳龍關係匪淺，請鄭正鈐不要再躲，出面交代清楚。鄭正鈐辦公室對此表示，沒有回應。

民進黨上午由發言人吳崢、新竹市議員劉崇顯召開「共諜？詐團門神？官司纏身？鄭正鈐出來面對！」記者會。

吳崢表示，鄭正鈐近來爭議不斷，包括遭人檢舉違法濫用公務車，昨日也因為涉嫌散布不實訊息、造謠抹黑高端疫苗遭到傳喚。而近日社會矚目的國民黨林岳龍共諜案中，林岳龍曾任職多名藍委辦公室及替藍委操盤經營網路，其中包括鄭正鈐、王鴻薇、許宇甄等人。

吳崢說，鄭正鈐與中共的關係不僅於此。去年傅崐萁率領藍委赴中國與中共統戰操盤手王滬寧會面，鄭正鈐赫然在列，與王滬寧握手言歡。鄭正鈐更曾採用與中共一模一樣的論述，稱「台積電變美機電」來分化台美關係，根本是配合中共定調操作疑美論攻擊台積電的在地協力者。

他質疑，鄭正鈐是否是會見王滬寧後接到指令行事，亦或是由透過共諜案林岳龍配合中共論調抹黑台灣，鄭正鈐與中共的關係剪不斷，理還亂，請出來面對，向全民交代清楚。

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劉崇顯說，國民黨舉辦426大遊行，被民眾揭露違法動員外籍移工為鄭正鈐出席造勢，先匡稱是新住民，被媒體指證只有居留證，毫無台灣身分證，坐實違法動員情事。

劉崇顯表示，鄭正鈐遭指控違法濫用公務車，密會愛山林總部高層等爭議情事，鄭正鈐一如過往對爭議事件的態度，一貫的迴避大眾檢驗。（編輯：蘇志宗）1140612

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