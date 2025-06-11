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吳思瑤：民進黨對共諜標準一致 籲藍白勿擋國安法案

2025/6/11 18:24（6/11 18:31 更新）
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台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（中）、副幹事長林楚茵（左）與書記長陳培瑜（右）11日上午舉行記者會，質疑林岳龍任職國會助理期間，疑外洩機敏資料給中國。中央社記者趙世勳攝 114年6月11日
台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤（中）、副幹事長林楚茵（左）與書記長陳培瑜（右）11日上午舉行記者會，質疑林岳龍任職國會助理期間，疑外洩機敏資料給中國。中央社記者趙世勳攝 114年6月11日
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（中央社記者林敬殷、王承中台北11日電）針對曾任國民黨立委助理的林岳龍，疑涉共諜案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨對共諜的立場標準一致，只要涉入共諜不分黨派都要嚴查；呼籲國民黨、民眾黨一起面對共諜問題，不應惡擋國安法案。

調查局接獲情資，指林岳龍擔任多名立委助理期間，疑被中共國安單位吸收，將立委個資、立法院通訊錄等資料提供中共情治單位，調查局昨天搜索林岳龍等人到案，林岳龍詢後深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反個資法偵辦。林岳龍目前是國民黨台北市議員王欣儀助理，也曾擔任過國民黨立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄等人的助理。王鴻薇、許宇甄及林倩綺等人分別發布聲明表示，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在輿情回應記者會中表示，民進黨對共諜的立場標準一致，只要涉入共諜，替境外敵對勢力情蒐，傷害自己國家、出賣台灣，不分黨派都要嚴查。民進黨內針對涉入共諜的人士，一律開鍘，支持處以重刑，絕不寬貸，在立法院尚未完成修法前，黨公職只要赴中都要「事前報備、事後報告」。

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吳思瑤說，民進黨團呼籲國民黨、民眾黨一起面對共諜問題，這個台灣嚴肅的國安問題沒有顏色，防範共諜滲透，人人有責，不希望淪為更多政治口水，就從制度修法下手，藍白不應惡擋國安法案，包括立委赴中應納管等，更應擴及立法院涉密人員，要有更高規格的管制作為。

針對民眾黨團近日提出的兩岸人民關係條例修法，主張立委、議員進入大陸地區應分別向立法院、議會報備，返台後應填具赴陸人員返台通報表，並向原報備機關進行通報。民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白立委阻擋民進黨的立委赴中應納管的修法400多次，自己提出的版本竟是打假球，相當荒謬。（編輯：林興盟）1140611

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