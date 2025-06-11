吳思瑤：民進黨對共諜標準一致 籲藍白勿擋國安法案

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（中央社記者林敬殷、王承中台北11日電）針對曾任國民黨立委助理的林岳龍，疑涉共諜案。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨對共諜的立場標準一致，只要涉入共諜不分黨派都要嚴查；呼籲國民黨、民眾黨一起面對共諜問題，不應惡擋國安法案。

調查局接獲情資，指林岳龍擔任多名立委助理期間，疑被中共國安單位吸收，將立委個資、立法院通訊錄等資料提供中共情治單位，調查局昨天搜索林岳龍等人到案，林岳龍詢後深夜移送台北地檢署複訊，全案依違反個資法偵辦。林岳龍目前是國民黨台北市議員王欣儀助理，也曾擔任過國民黨立委王鴻薇、林倩綺、許宇甄等人的助理。王鴻薇、許宇甄及林倩綺等人分別發布聲明表示，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在輿情回應記者會中表示，民進黨對共諜的立場標準一致，只要涉入共諜，替境外敵對勢力情蒐，傷害自己國家、出賣台灣，不分黨派都要嚴查。民進黨內針對涉入共諜的人士，一律開鍘，支持處以重刑，絕不寬貸，在立法院尚未完成修法前，黨公職只要赴中都要「事前報備、事後報告」。

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吳思瑤說，民進黨團呼籲國民黨、民眾黨一起面對共諜問題，這個台灣嚴肅的國安問題沒有顏色，防範共諜滲透，人人有責，不希望淪為更多政治口水，就從制度修法下手，藍白不應惡擋國安法案，包括立委赴中應納管等，更應擴及立法院涉密人員，要有更高規格的管制作為。

針對民眾黨團近日提出的兩岸人民關係條例修法，主張立委、議員進入大陸地區應分別向立法院、議會報備，返台後應填具赴陸人員返台通報表，並向原報備機關進行通報。民進黨團書記長陳培瑜表示，藍白立委阻擋民進黨的立委赴中應納管的修法400多次，自己提出的版本竟是打假球，相當荒謬。（編輯：林興盟）1140611