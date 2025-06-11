王欣儀社群小編林岳龍涉共諜案 檢命10萬元交保

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）台北地檢署偵辦國民黨台北市議員王欣儀兼職小編林岳龍等人涉共諜案，昨天針對林男等人發動搜索約談，檢察官訊後今天清晨諭令林男以新台幣10萬元交保，並限制出境、出海。

此外，同案被告國民黨基隆市議員藍敏輝助理王凱民、前總統府參議郭文彬，訊後均請回。

檢調獲報，林男曾任數名國民黨民意代表助理，疑似在多年前被中共人士吸收，並涉嫌收取資金，且涉嫌將機敏資料以特定管道交付中共，另溯源查出郭男、王男涉案。林男今年任職於王欣儀辦公室，協助網路宣傳、社群經營。

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台北地檢署昨天指揮法務部調查局國家安全維護工作站，兵分7路搜索林男等人住居所及王欣儀、藍敏輝辦公室等地，並以被告身分約談林男等人到案說明，全案朝違反國家安全法方向偵辦。

王欣儀昨晚發布聲明指出，林岳龍今年1月才掛入議員研究室聘用的兼職時薪小編，平時協助部分社群經營，未在議員研究室辦公，非正職助理；支持檢調機關秉持公正立場，勿枉勿縱積極偵辦，也會全力配合相關調查，以共同維護國家安全。（編輯：黃名璽）1140611