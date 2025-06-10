前民進黨工黃取榮等4人涉共諜案起訴 羈押禁見

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（中央社記者林長順台北10日電）台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案，今天依違反國安法、國家機密保護法等罪起訴邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑，並將羈押中的4人移審台北地方法院。北院審理後，晚間裁定4人均羈押禁見。

北院指出，黃取榮、何仁傑否認犯行，邱世元、吳尚雨坦承犯行，但依卷證資料，4人涉犯國家機密保護法、國家安全法、洗錢防制法等罪犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證、勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，並予以禁止接見、通信及授受物件。

檢調調查，民進黨新北市議員李余典前特助黃取榮曾在中國經商，自民國106年起遭中國情工單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收透過同為民進黨黨工的邱世元，黃取榮、邱世元分別收取工作報酬總計新台幣607萬7500元、221萬6924元。

檢調查出，黃取榮、邱世元遭中國金錢收買後，積極向總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。檢察官發動多次偵查行動，先後向法院聲請羈押禁見4人獲准。

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北檢今天偵查終結，依違反國家機密保護法、國家安全法及洗錢防制法洗錢罪嫌起訴邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑，並求處黃取榮合計求刑18年6月、何仁傑求處9年以上徒刑、邱世元求處8年以上徒刑、吳尚雨求處5年以上徒刑。黃、邱犯罪所得則請法院依法沒收。

另外，黃取榮涉嫌為大陸地區發展組織部分，由於第一審管轄為台灣高檢署，高檢署今天同步依違反國家安全法發展組織罪嫌起訴黃取榮，另求處12年有期徒刑，起訴案卷移由台灣高等法院審理。（編輯：戴光育）1140610