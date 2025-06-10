王欣儀兼職小編林岳龍涉違國安法 檢調約談3人

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（中央社記者林長順台北10日電）國民黨台北市議員王欣儀兼職時薪小編林岳龍涉違反國安法，檢調今天搜索議會及林男住家等地，並約談林男，另約談基隆市議員王姓助理及一名郭姓男子，目前仍在偵訊中。

王欣儀的兼職時薪小編林岳龍涉嫌違反國家安全法，台北地檢署今天指揮調查局國安站兵分多路搜索議會及林岳龍住家等地，並約談林岳龍說明。由於案件涉及國安，檢調不願說明。

檢調查出，目前擔任某基隆市議員助理的王姓男子及多年前曾擔任民意代表助理的郭姓男子也牽涉其中，檢調今天同步約談王男、郭男到案，釐清案情。

王欣儀晚間透過媒體群組發聲明表示，林岳龍1月才掛入議員研究室聘用的兼職時薪小編，平時協助部分社群經營的基本工作，未在議員研究室內上班辦公，並非正職助理。支持檢調機關秉持公正立場，勿枉勿縱積極偵辦，也會全力配合相關調查，以共同維護國家安全。

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另外，鏡週刊報導，林岳龍曾擔任國民黨立委王鴻薇助理，今年才將勞健保改掛到王欣儀辦公室，但他涉及國安法的主要情節，是在擔任國會助理期間，至少3年都利用調閱資料方式，將機敏資料以特定管道交付中共。檢調對此不願回應。

王鴻薇晚間發布新聞稿指出，林岳龍曾於2023年1月16日至2024年1月31日，約1年時間曾於辦公室任職，已離職1年半，任職期間未有異樣。接受調查相關人等如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，勿枉勿縱。（編輯：戴光育）1140610