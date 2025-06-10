前助理林岳龍涉違國安法 王鴻薇許宇甄林倩綺聲明支持檢調偵辦

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（中央社記者王承中台北10日電）藍營幕僚林岳龍涉嫌違反國安法，遭檢調搜索並約談。林岳龍過去曾分別擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺等人的助理，王鴻薇、許宇甄及林倩綺等人，今天也分別發布聲明表示，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

檢調獲報，國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍涉嫌違反國家安全法，北檢今天指揮調查局國安站兵分多路搜索議會及林岳龍住家等地，並約談林岳龍說明。由於案件涉及國安，檢調不願說明。

國民黨立委王鴻薇晚間發布新聞稿指出，林岳龍曾於2023年1月16日至2024年1月31日，約1年時間曾於辦公室任職，已離職1年半，任職期間未有異樣。

王鴻薇表示，林岳龍主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務。且林岳龍後因身體因素主動請辭，相關業務也多由其他同事分擔。至此以後，即未從事辦公室任何業務。接受調查相關人等如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，勿枉勿縱。

國民黨立委許宇甄表示，林岳龍自2024年11月1日起擔任本辦公室助理，主要負責社群內容編輯等行政工作，已於2024年12月31日因個人生涯規劃離職。若林岳龍有任何違法行為，支持司法機關依法偵辦，勿枉勿縱。

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國民黨立委林倩綺也發布聲明指出，林岳龍於2024年4月至2024年8月間曾短暫在辦公室任職，主要擔任立委辦公室媒體助理，處理臉書等事務；期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，亦未接獲任何辦公室人員的指示或要求。

林倩綺表示，對於任何違法洩密行為絕不縱容，並一貫要求辦公室所有人遵守公務員服務法、國家機密保護法及相關規定。凡有失職或違法情事，一律依法查辦、絕不寬貸。（編輯：蘇龍麒）1140610