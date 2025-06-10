前民進黨黨工涉共諜案 北檢起訴黃取榮等4人

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（中央社記者林長順台北10日電）台北地檢署偵辦前民進黨黨工涉共諜案今天偵查終結，依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴前黨工邱世元、黃取榮、吳尚雨、何仁傑。4名被告目前在押，將移審台北地方法院。

檢調調查，新北市議員李余典前特助黃取榮曾在中國經商，疑似遭中國情治單位吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌透過同為民進黨黨工的邱世元，分頭向總統府總統辦公室前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的秘書何仁傑刺探、蒐集包括總統與副總統參訪友邦的公務秘密。

北檢今年2月間發動搜索，並約談黃男、邱男到案，訊後將2人聲押禁見獲准，隨即再針對吳男發動搜索，訊後將吳男聲押禁見獲准。檢察官過濾扣案卷證，認為何男犯罪嫌疑重大，4月間針對何男展開搜索，訊後聲押禁見獲准。

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此外，前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉嫌在海外收中國情治單位現金與虛擬貨幣，疑提供立法院機密資料。北檢4月間約談盛女到案，訊後諭令新台幣20萬元交保並電子監控，這部分另案偵辦中。

民進黨中評會5月間已開會達成一致決議，將5名涉案黨員邱世元、黃取榮、何仁傑、吳尚雨、盛礎纓予以除名並開除黨籍。（編輯：李淑華）1140610