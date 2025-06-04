宮廟女主委誘軍人拍投降片 判6年8月定讞啟動防逃機制

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）有黑道背景的宮廟女主委李慧馨受中國指示，吸收現、退役軍人，利誘其拍攝投降影片，並促誘其蒐集軍事機密交付中國，最高法院今天判處6年8月徒刑定讞，通知檢方啟動防逃。

此外，8名現、退役軍人張姓、林姓、劉姓、吳姓、彭姓、李姚姓及2名陳姓被告，分別判處6月至5年8月不等有期徒刑定讞；李慧馨小弟陳姓被告判刑2年2月定讞。10名被告均通知檢方啟動防逃機制。

台灣高等檢察署起訴指出，李慧馨為新北市蘆洲區某宮廟主委，涉嫌利用宗教交流機會至中國接付任務，再返台利用其宮廟與黑道組織背景，吸收有資金需求的現、退役軍人在台發展組織，並要求拍攝、傳送軍人身分證以進行審核。

李慧馨涉嫌誘使現、退役軍人身著軍服，拿著五星旗拍攝投降的心戰影片，並涉嫌促誘現、退役軍人協助蒐報軍事國家機密，並要求現、退役軍人若欲提高報酬，須另外吸收軍中同僚。

現役軍人張姓、林姓、陳姓、劉姓及吳姓被告等5人遭李慧馨吸收後，涉嫌違背職務收受賄賂，並配合李慧馨要求，拍攝投降影片交付中國，以換取優渥報酬。

其中，林姓、陳姓、劉姓被告等人另涉嫌違背職務期約、收受李慧馨的賄賂，協助李慧馨交付、刺探或蒐集軍事國家機密而交付給中國，以換取豐厚的工作費。

台灣高等法院審理後認定，李慧馨犯意圖危害國家安全為大陸地區發展組織罪及對公務員期約、交付賄賂罪等共5罪，依據其偵審自白減刑，應執行有期徒刑6年8月。

高院指出，現役軍人張姓、林姓、陳姓、劉姓及吳姓被告等5人，以軍人身分期約及收受賄賂或為大陸地區發展組織，各因其交付國防機密文書、或拍攝投降心戰影片、或吸收組織成員行為，依其偵審自白或有無供出共犯等減刑事項，應執行3年2月至5年8月不等徒刑。

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退役軍人陳姓被告因拍攝總統維安資料，犯公務員假借職務機會犯收集國防上應秘密文書罪，判處有期徒刑6月，不得易科罰金。

另一方面，現役軍人李姚姓被告，以軍人身分交付賄賂或為大陸地區發展組織，因偵審自白及供出共犯，應執行2年8月徒刑。退役軍人彭姓被告犯違背職務期約賄賂罪、為大陸地區發展組織等共3罪，應執行4年8月，非軍人身分的李慧馨小弟陳姓被告應執行2年2月。經上訴，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李錫璋）1140604